Facebook podría usar su nueva función Collage para el entrenamiento de IA

Meta ha agregado una nueva herramienta de collage y edición de fotos basada en IA a Facebook, y se está implementando a partir de hoy. La función de suscripción escanea el carrete de la cámara en busca de las mejores fotos y vídeos, sube esas imágenes a la nube y luego utiliza la IA para crear «collages y ediciones divertidas».



Facebook sugerirá collages de fotos, resúmenes, restyling de IA o temas como cumpleaños, graduaciones y viajes. Una vez que te registras, la IA trabaja por detrás de forma continua para sugerir ediciones de fotos y vídeos para que los publiques. Las ediciones sugeridas son privadas, a menos que decidas compartirlas.

Si decides compartir algo que la IA creó, tus amigos lo verán, y Facebook lo usará para la capacitación en IA. Meta dice que los medios de tu carrete de cámara no se utilizan para mejorar la IA, a menos que compartas contenido sugerido o lo edites con las herramientas de inteligencia artificial de Meta.

Faq-mac: si valoras tu privacidad y puedes mantenerte alejado de Meta, Facebook y Instagram, etc. mejor para todos. Cuando se trata de Meta, su palabra vale hasta que deciden cambiar de opinión, y te lo dirán o no.

Los usuarios de Facebook en los Estados Unidos y Canadá pueden ya usar la nueva funcionalidad, y las recomendaciones para compartir aparecerán en Historias y Feed.

La opción de inclusión o exclusión voluntaria se puede hacer navegando a la configuración del carrete de la cámara de Facebook. Selecciona tu foto de perfil, luego ve a Configuración y Privacidad > Configuración > Preferencias > Sugerencias para compartir el rollo de cámara.