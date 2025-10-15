Apple presenta el nuevo iPad Pro con chip M5

Apple ha presentado hoy el nuevo iPad Pro con la increíble potencia del chip M5. El M5 impulsa la experiencia con el iPad más avanzada hasta la fecha, ofreciendo una increíble potencia y rendimiento de la IA en el diseño ultraportátil del iPad Pro. Con una GPU de última generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, el M5 ofrece un enorme incremento en rendimiento para los usuarios del iPad Pro, tanto para trabajar en proyectos complejos como para maximizar las capacidades de la IA para una mayor productividad. El nuevo iPad Pro ofrece un rendimiento en IA hasta 3,5 veces superior que el modelo con chip M41 y hasta 5,6 veces más que el iPad Pro con chip M1.2 El N1, el nuevo chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple, permite el uso de las tecnologías inalámbricas de última generación con compatibilidad con Wi-Fi 7 en el iPad Pro. Además, el módem C1X llega a los modelos de iPad Pro Wi-Fi + Cellular y ofrece hasta un 50 % más de velocidad en redes móviles y mayor eficiencia que el modelo anterior para que los usuarios puedan hacer más desde cualquier lugar. El iPad Pro está disponible en 11 y 13 pulgadas, en negro espacial y en plata, y viene con la pantalla Ultra Retina XDR, que ofrece una incomparable experiencia visual. Las revolucionarias prestaciones de iPadOS 26 superpotencian el iPad Pro y ayudan a los usuarios a realizar con facilidad las tareas creativas y profesionales más exigentes. Con un aumento asombroso del rendimiento y sustanciales mejoras respecto a los modelos con chip M1, es el mejor momento para renovar. El nuevo iPad Pro ya se puede reservar, con disponibilidad el miércoles, 22 de octubre.

«Potenciado por el chip de Apple de última generación, el nuevo iPad Pro ofrece la experiencia más versátil y avanzada con el iPad hasta la fecha», ha dicho John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple. «El iPad Pro con M5 abre un mundo de posibilidades infinitas para la creatividad y la productividad. Y con un enorme avance en el rendimiento de la IA y en los gráficos, conexiones inalámbricas superrápidas y las revolucionarias prestaciones de iPadOS 26, vuelve a desafiar los límites de lo que los usuarios pueden hacer con el iPad».

M5: un gran avance en IA para el iPad

El chip de Apple hace que el iPad siga marcando la diferencia por su rendimiento, avanzadas tecnologías, eficiencia energética y capacidades de IA. Con el chip M5 potenciando el iPad Pro, la IA en el iPad da un nuevo gran salto, con una GPU y una CPU más avanzadas y un Neural Engine más veloz. La GPU de 10 núcleos tiene una nueva arquitectura con un Neural Accelerator en cada núcleo que aumenta masivamente el rendimiento en los procesos de IA. Con el chip M5, el rendimiento de la IA es hasta 3,5 veces mayor que con el chip M4,1 y hasta 5,6 veces mayor respecto al iPad Pro con chip M1.2 El nuevo iPad Pro está diseñado para la IA y acelera una amplia variedad de procesos, como la generación de imágenes en el dispositivo basada en modelos de difusión en apps como Draw Things y el enmascaramiento de vídeo por IA en apps como DaVinci Resolve. Y el Neural Engine de 16 núcleos aún más rápido ofrece el rendimiento más eficiente para la IA en el dispositivo, perfecto para apps que usan el entorno Foundation Models y para prestaciones de Apple Intelligence como la creación de imágenes en Image Playground.3

Un nuevo nivel de rendimiento con el M5

El chip M5 ofrece un nuevo nivel de rendimiento, con un aumento significativo del rendimiento gráfico y una CPU más rápida. Gracias a un motor de trazado de rayos de tercera generación que da más realismo a luces, reflejos y sombras, el M5 es perfecto para usar apps y juegos con efectos visuales complejos, y el renderizado 3D con trazado de rayos en el iPad Pro es hasta 1,5 veces más rápido que en el modelo de la generación anterior,1 e impresionantemente 6,7 veces más rápido que en el iPad Pro con chip M1.2 El M5 tiene una CPU de hasta 10 núcleos, con cuatro núcleos de rendimiento y seis de eficiencia, y su núcleo de CPU es el más veloz del mundo. Esta CPU es perfecta para distintos tipos de usuarios, incluyendo diseñadores que trabajan con gráficos vectoriales complejos en apps como Adobe Illustrator, arquitectos que usan habitualmente a la vez varias apps como SketchUp y Morpholio Trace, y usuarios del sector empresarial que necesitan abrir y acceder rápidamente a archivos de gran tamaño en distintas apps.

En el iPad Pro con M5:

El renderizado 3D con trazado de rayos en Octane X es hasta 6,7 veces más rápido respecto al iPad Pro con M1, 2 y hasta 1,5 veces más rápido respecto al iPad Pro con M4. 1

y hasta 1,5 veces más rápido respecto al iPad Pro con M4. La transcodificación de vídeo en Final Cut Pro para el iPad es hasta 6 veces más rápida respecto al iPad Pro con M1, 2 y hasta 1,2 veces más rápida respecto al iPad Pro con M4. 1

y hasta 1,2 veces más rápida respecto al iPad Pro con M4. La generación de imágenes por IA en Draw Things para el iPad es hasta 4 veces más rápida respecto al iPad Pro con M1, 2 y hasta 2 veces más rápida respecto al iPad Pro con M4. 1

y hasta 2 veces más rápida respecto al iPad Pro con M4. El escalado de vídeo por IA en DaVinci Resolve para el iPad es hasta 3,7 veces más rápido respecto al iPad Pro con M1,2 y hasta 2,3 veces más rápido respecto al iPad Pro con M4.1

Ancho de banda de memoria y almacenamiento más rápidos para agilizar la multitarea

El nuevo iPad Pro ofrece mejoras en la velocidad y la capacidad de respuesta de todo el sistema, como un aumento del ancho de banda de memoria unificada, mayor velocidad de lectura y escritura de almacenamiento, más memoria unificada de base y compatibilidad con la carga rápida. Con más de 150 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, casi un 30 % más que en la generación anterior, el nuevo iPad Pro permite a los usuarios trabajar con más apps simultáneamente, procesar modelos de IA más rápido, disfrutar de juegos con una gran carga gráfica y más. El nuevo iPad Pro ofrece el doble de velocidad de lectura y escritura de almacenamiento, y los modelos de 256 y 512 GB parten de 12 GB de memoria unificada, lo que supone un 50 % más que en el modelo anterior, ofreciendo una aún mejor calidad-precio. Y con el nuevo sistema de ventanas de iPadOS 16, los usuarios del iPad Pro disfrutarán de una mejor experiencia en la multitarea, impulsando los flujos de trabajo más complejos. Además, el iPad Pro admite la carga rápida, lo que permite cargar hasta el 50 % en unos 30 minutos4 con un adaptador opcional de corriente USB‑C de alta potencia, como el adaptador de Apple USB‑C de 70 W.

El módem C1X y el chip N1 llegan al iPad

Los modelos de iPad Pro Wi-Fi + Cellular integran el C1X, un módem de datos móviles diseñado por Apple que ofrece un rendimiento un 50 % superior y un consumo de energía un 30 % menor respecto al iPad Pro con M4, por lo que es perfecto para usuarios que recurren a menudo a los datos móviles. Además, estos modelos proporcionan funciones de GPS y localización para que los usuarios puedan orientarse mejor. Los usuarios también pueden disfrutar de la compatibilidad con redes 5G, para que puedan mantenerse en contacto para trabajar o en su tiempo libre en todo el mundo. Y con la eSIM, los usuarios pueden fácil y rápidamente añadir un nuevo plan, conectarse, transferir digitalmente los planes de datos existentes, y estar en contacto con familiares y amigos aunque no haya redes wifi disponibles, algo perfecto para para profesionales que viajan a menudo o arquitectos que trabajan sobre el terreno.

El nuevo iPad Pro también estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple con compatibilidad para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El N1 optimiza el rendimiento cuando se conecta a redes de 5 GHz, además de mejorar la fiabilidad y el rendimiento general de prestaciones como Punto de Acceso Personal y AirDrop.

Un diseño y una pantalla incomparables

El iPad Pro ofrece a los usuarios el nivel definitivo de portabilidad en un diseño increíblemente fino y ligero. Disponible en negro espacial y en plata, el modelo de 11 pulgadas mide solo 0,53 cm de grosor y el de 13 pulgadas es aún más fino con 0,51 cm de grosor. La pantalla Ultra Retina XDR, la más avanzada del mundo, utiliza la revolucionaria tecnología OLED en tándem para ofrecer un nivel de brillo extremo y un contraste increíblemente preciso, con tecnologías como ProMotion y True Tone. El iPad Pro ofrece 1.000 nits de brillo a pantalla completa para contenido SDR y HDR, y 1.600 nits de pico de brillo para HDR. Y los usuarios que requieren trabajar con procesos especializados de gestión del color o condiciones de iluminación complicadas pueden optar por la opción de vidrio nanotexturizado, que reduce los reflejos y está fabricado con un proceso de grabado de alta precisión a nivel de nanómetro, mantienendo la calidad de la imagen y el contraste dispersando la luz ambiental.

Los usuarios pueden conectar el nuevo iPad Pro a monitores externos de hasta 120 Hz para trabajar en procesos creativos como la edición de vídeo o disfrutar de una experiencia inmersiva en los juegos. Y los usuarios con un monitor externo a 120 Hz podrán disfrutar de la compatibilidad del iPad Pro con la sincronización adaptativa, que ofrece la menor latencia posible para garantizar imágenes en movimiento más fluidas y reducir las anomalías percibidas, algo muy útil cuando se requiere una baja latencia, por ejemplo en los juegos.

iPadOS 26 superpotencia la experiencia con el iPad

iPadOS 26 estrena un innovador diseño y potentes prestaciones que ayudan a los usuarios a realizar con facilidad las tareas creativas y profesionales más exigentes, y llevan aún más lejos la versatilidad y capacidades del iPad.

El diseño incorpora el nuevo Liquid Glass , un material translúcido que refleja y refracta lo que está alrededor, reaccionando a las interacciones de los usuarios y adaptándose de forma dinámica para destacar los contenidos más importantes.

, un material translúcido que refleja y refracta lo que está alrededor, reaccionando a las interacciones de los usuarios y adaptándose de forma dinámica para destacar los contenidos más importantes. Un nuevo, intuitivo y potente sistema de ventanas permite controlar, organizar y pasar de una app y otra con la sencillez que caracteriza al iPad. Y con la nueva barra de menús , los usuarios pueden acceder a las prestaciones disponibles en una app con solo deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla o moviendo el cursor a la parte de arriba.

permite controlar, organizar y pasar de una app y otra con la sencillez que caracteriza al iPad. Y con la nueva , los usuarios pueden acceder a las prestaciones disponibles en una app con solo deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla o moviendo el cursor a la parte de arriba. iPadOS 26 estrena nuevas formas de acceder a los archivos, gestionarlos y organizarlos gracias a la app Archivos optimizada, que incluye una vista de lista mejorada y nuevas opciones de personalización de carpetas. Con las carpetas del Dock , los usuarios pueden acceder a sus descargas, documentos y mucho más desde cualquier sitio. Además pueden establecer una app predefinida para abrir determinados archivos o tipos de archivos.

optimizada, que incluye una vista de lista mejorada y nuevas opciones de personalización de carpetas. Con las , los usuarios pueden acceder a sus descargas, documentos y mucho más desde cualquier sitio. Además pueden establecer una app predefinida para abrir determinados archivos o tipos de archivos. La app Vista Previa llega al iPad, permitiendo a los usuarios ver y editar archivos PDF, con útiles prestaciones integradas como Marcación y Autorrelleno con el Apple Pencil.

llega al iPad, permitiendo a los usuarios ver y editar archivos PDF, con útiles prestaciones integradas como Marcación y Autorrelleno con el Apple Pencil. Gracias al chip de Apple, el iPadOS 26 ofrece nuevas herramientas a los profesionales creativos con Tareas en Segundo Plano , mayor control sobre la entrada de audio y la posibilidad de hacer grabaciones de alta calidad mediante captura local .

, mayor control sobre la y la posibilidad de hacer grabaciones de alta calidad mediante . Apple Intelligence proporciona una inteligencia útil y relevante totalmente integrada en los sistemas operativos, que marca además un gran extraordinario avance en la privacidad de la IA.5 Entre las nuevas prestaciones de iPadOS 26 se incluyen Traducción en Tiempo Real en las apps Teléfono, FaceTime y Mensajes;6 nuevas acciones inteligentes en Atajos, y la posibilidad de identificar y categorizar automáticamente acciones relevantes en Recordatorios, y más.

Accesorios avanzados para el iPad Pro

Los accesorios maximizan la versatilidad del iPad y optimizan aún más formas de crear y trabajar. El Apple Pencil Pro y el Apple Pencil (USB-C) ofrece a los usuarios increíbles opciones para dibujar, tomar apuntes, anotar documentos y más. El fino y ligero Magic Keyboard para el iPad Pro ofrece la experiencia de usuario más avanzada con un diseño flotante, una fila de teclas de función y un elegante reposamuñecas en aluminio. El iPad Pro es también compatible con la funda Smart Folio para el iPad Pro, y se acopla magnéticamente para colocar el dispositivo en distintos ángulos.

El iPad Pro y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El nuevo iPad Pro contiene un 30 % de materiales reciclados en peso: aluminio 100 % reciclado en la carcasa, tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes y cobalto 100 % reciclado en la batería. El 55 % de la electricidad utilizada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. Además, el iPad Pro está diseñado para durar, ofrece compatibilidad con software líder en el sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad