Apple Vision Pro actualizado con M5 y banda de doble tejido

Apple ha presentado hoy Apple Vision Pro con el poderoso Chip M5 que ofrece un salto adelante en el rendimiento, una mejor representación de la pantalla, flujos de trabajo más rápidos con IA y una mayor duración de la batería. El Vision Pro mejorado también viene con la suave y acolchada Dual Knit Band para ayudar a los usuarios a lograr un ajuste aún más cómodo, y visionOS 26, que desbloquea experiencias espaciales innovadoras, incluyendo widgets, nuevas Personas, un Entorno Jupiter interactivo y nuevas funciones de Apple Intelligence con soporte para idiomas adicionales.1 Hay más de 1 millón de aplicaciones y miles de juegos en la App Store, cientos de películas en 3D en la aplicación Apple TV y series y películas completamente nuevas en Apple Immersive con una selección de juegos de la NBA en vivo próximamente. Vision Pro con M5 y la banda de punto doble ya está disponible para reservar en Apple.com. Los clientes pueden reservar una demostración en las ubicaciones de Apple Store hoy y estará disponible en todo el país a partir del miércoles 22 de octubre.

«Con el rendimiento innovador del M5, el último Apple Vision Pro ofrece un rendimiento más rápido, detalles más nítidos en todo el sistema y aún más duración de la batería, estableciendo un nuevo estándar para lo que es posible en la computación espacial», dijo Bob Borchers, vicepresidente de marketing mundial de productos de Apple. «Combiniado con la cómoda banda de punto doble, las características innovadoras en visionOS 26 y las nuevas experiencias de Apple Immersive que abarcan la aventura, el documental, la música y los deportes, la informática espacial es aún más capaz, entretenida y mágica con el nuevo Vision Pro».

Un salto adelante en el rendimiento con M5

M5 proporciona una experiencia aún más rápida, fluida y receptiva para los usuarios de Apple Vision Pro, al tiempo que introduce nuevas oportunidades para que los desarrolladores creen experiencias espaciales e inmersivas más avanzadas. Construido con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, M5 en Vision Pro cuenta con una CPU avanzada de 10 núcleos que ofrece un mayor rendimiento multihilo, lo que resulta en experiencias más rápidas en todo el sistema, incluidos tiempos de carga más rápidos para aplicaciones y widgets y navegación web más receptiva. La arquitectura de GPU de 10 núcleos de próxima generación ofrece soporte para el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de malla, lo que permite a los desarrolladores agregar detalles notables a la iluminación, las sombras y los reflejos en juegos como Control.

Con M5, Apple Vision Pro representa un 10 por ciento más de píxeles en las pantallas micro-OLED personalizadas en comparación con la generación anterior, lo que resulta en una imagen más nítida con texto más nítido y imágenes más detalladas. Vision Pro también puede aumentar la frecuencia de actualización hasta 120 Hz para reducir el desenfoque de movimiento cuando los usuarios miran su entorno físico, y una experiencia aún más fluida cuando se usa Mac Virtual Display. Vision Pro con M5 funciona junto con el chip R1 especialmente diseñado, que procesa la entrada de 12 cámaras, cinco sensores y seis micrófonos, y transmite nuevas imágenes a las pantallas en 12 milisegundos para crear una visión en tiempo real del mundo. La batería de alto rendimiento ahora admite hasta dos horas y media de uso general y hasta tres horas de reproducción de vídeo, todo con una sola carga.2 Y es fácil usar Vision Pro durante períodos más largos en casa, en una oficina o mientras viaja conectando la batería a la alimentación.

El Neural Engine de 16 núcleos hace que las funciones impulsadas por IA sean hasta un 50 por ciento más rápidas para las experiencias del sistema, como capturar una Persona o transformar fotos en escenas espaciales, y hasta 2 veces más rápido para aplicaciones de terceros en comparación con la generación anterior.3 Con M5, desarrolladores como JigSpace son pioneros en nuevos casos de uso para empresas que combinan computación espacial con IA en el dispositivo. Usando el marco Foundation Models de Apple, la nueva aplicación JigSpace para Vision Pro aprovecha el modelo en el dispositivo en el núcleo de Apple Intelligence para hacer que la información compleja sea más fácil de entender. Los usuarios pueden analizar conjuntos de datos complejos con lenguaje natural y aprender sobre objetos sofisticados, como turbinas eólicas, utilizando modelos interactivos en 3D.

La nueva banda de punto doble ofrece un ajuste más cómodo

La banda de punto dual ofrece un ajuste aún más cómodo para los usuarios. Cuenta con correas superiores e inferiores que están tejidas en 3D como una sola pieza para crear una estructura única de doble nervadura que proporciona amortiguación, transpirabilidad y elasticidad. La correa inferior cuenta con costillas de tela flexible incrustadas con inserciones de tungsteno que proporcionan un contrapeso para mayor comodidad, equilibrio y estabilidad. Y el intuitivo Fit Dial de doble función permite a los usuarios realizar ajustes finos para lograr su ajuste ideal. La nueva banda de punto doble viene en tamaños pequeños, medianos y grandes; se puede comprar por separado; y es compatible con la generación anterior de Apple Vision Pro. Los clientes pueden encontrar fácilmente el tamaño adecuado para ellos usando la App Apple Store para iPhone.

Potentes experiencias espaciales con visionOS 26

Visión OS 26 trae un conjunto de potentes experiencias espaciales a Apple Vision Pro. Los widgets se integran perfectamente en el espacio de un usuario y reaparecen cada vez que ponen Vision Pro, lo que facilita comprobar la hora o el clima, reproducir música o podcasts, decorar su espacio con fotos o acceder a ChatGPT. Las sorprendentes mejoras en Persona hacen que la comunicación en aplicaciones como FaceTime se sienta aún más natural y familiar. Las escenas espaciales, que utilizan IA generativa para añadir una profundidad realista a las fotos, hacen que los recuerdos correzcan vida. Los usuarios pueden reproducir vídeos de 180 grados, 360 grados y amplios de campo de visión de las populares cámaras de acción, para que puedan disfrutar de sus imágenes de la forma en que estaban destinadas a ser vistas, y los creadores pueden publicar vídeos en estos formatos en aplicaciones como Safari y Vimeo. Con iPadOS 26, disponible a finales de este otoño, la app Apple Vision Pro llega a iPad, ofreciendo a los usuarios otra excelente manera de descubrir nuevo contenido, aplicaciones de cola y juegos para descargar, encontrar consejos y acceder rápidamente a información sobre su Vision Pro.

Nuevas aplicaciones, contenido y juegos para explorar

Hay más de 1 millón de aplicaciones disponibles para Apple Vision Pro, incluidas más de 3.000 aplicaciones creadas para visionOS. Los usuarios pueden diseñar la casa de sus sueños con HomeByMe y Lowe’s Style Studio, equipar su armario con Balenciaga y navegar por impresionantes obras de arte con Christie’s Select y Art Authority Museum. Pueden explorar lugares extraordinarios alrededor del mundo con Epic Earth y Explore POV, transformar su espacio físico en un planetario con Space Vision o viajar en el tiempo con D-Day: The Camera Soldier.

Apple Vision Pro sigue siendo el dispositivo de entretenimiento definitivo. Con el nuevo Vision Pro, los usuarios pueden experimentar conciertos como nunca antes con Amplium; sintonizar sus equipos favoritos con aplicaciones de las principales ligas deportivas; o disfrutar de un teatro personal con aplicaciones de servicios de transmisión populares en una pantalla que aparece hasta 100 pies de ancho. Apple Immersive continúa redefiniendo lo que es posible en la narración de historias, y los usuarios de Vision Pro pueden disfrutar de nuevas series y películas en la aplicación Apple TV. A finales de esta temporada, los usuarios en el territorio de transmisión de los Lakers podrán ver partidos seleccionados en vivo en Apple Immersive, y nuevos títulos del Audi F1 Project, la BBC, HYBE y Red Bull se lanzarán en Apple Immersive en los próximos meses.4 La aplicación Apple TV también es el hogar de una de las mayores colecciones digitales de películas en 3D disponibles, con éxitos de taquilla recientes como Superman, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon y Wicked.

Los juegos en Apple Vision Pro son el siguiente nivel con sus pantallas de ultra alta resolución, sistema de audio espacial avanzado, baja latencia y controles receptivos a través de una variedad de métodos de entrada, incluidos los controladores de juegos populares como Sony DualSense, que ahora admite el emparejamiento de múltiples dispositivos.

Los jugadores podrán disfrutar de juegos de iPad como Where Winds Meet, POOLS y Sniper Elite 4, divertidos juegos espaciales como Porta Nubi y Rompecristales: Campeones del musgo, y los últimos títulos en consolas y PC con aplicaciones como Portal y Steam Link. Y con soporte para el controlador PlayStation VR2 Sense, los jugadores obtienen una nueva clase de juegos inmersivos con seguimiento de movimiento de alto rendimiento en seis grados de libertad, detección táctil con el dedo y soporte de vibración. Elu Legend, Pickle Pro, Ping Pong Club y Spatial Rifts son algunos de los primeros juegos disponibles con soporte para el mando de PlayStation VR2.

Capacidades mejoradas para usuarios profesionales y empresas

Con Apple Vision Pro, los usuarios pueden potenciar sus flujos de trabajo y descubrir nuevas formas de hacer realidad sus visiones creativas. Los artistas pueden diseñar nuevas obras usando aplicaciones como Crayon y Da Vinci Eye. Los fotógrafos pueden editar imágenes con precisión de color desde cualquier lugar y en cualquier condición de iluminación usando Pixelmator en MacBook Pro con la pantalla virtual de Mac. Los cineastas pueden explorar ubicaciones desde cualquier lugar viendo medios espaciales, incluidos panoramas y vídeos espaciales filmados con el iPhone, en una gran pantalla envolvente. Y los usuarios profesionales pueden armar y ensayar sus presentaciones mientras están en una réplica de asiento por asiento del Steve Jobs Theater en Apple Park usando Keynote. Con Musa Logitech– un lápiz digital creado para Vision Pro – los usuarios pueden crear y colaborar con un nuevo nivel de precisión. Aplicaciones como Crayon, doppl de Interaptix, Sketch Pro y Spatial Analogue agregarán soporte para Muse en las próximas semanas.

Empresas de todo el mundo están aprovechando el poder de la informática espacial en Apple Vision Pro todos los días para inventar nuevas soluciones y agilizar las operaciones en diseño, educación, atención médica, ventas y más. CAE, la empresa multinacional de tecnología que se especializa en soluciones de simulación e instrucción, utiliza Vision Pro para ayudar a los pilotos a completar actividades de entrenamiento fuera de centros especializados, con entornos y escenarios de cabina de vuelo realistas. En Porsche, los conductores pueden visualizar y personalizar vehículos nuevos en salas de exposición seleccionadas antes de recibir la entrega. Y al combinar a la perfección el contenido digital con el mundo físico, Visage proporciona imágenes médicas tridimensionales de alta calidad, ayudando a hospitales como UC San Diego Health a mejorar la atención al paciente.

Apple Vision Pro y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutro en carbono en toda su huella para finales de esta década reduciendo las emisiones de productos de sus tres principales fuentes: materiales, electricidad y transporte. El Apple Vision Pro está fabricado con 100 % de aluminio reciclado en el marco y la carcasa de la batería, 100 por ciento de elementos de tierras raras reciclados en todos los imanes y 100 % de cobalto reciclado en la batería. Vision Pro está diseñado para durar y cumple con los altos estándares de eficiencia energética y química segura de Apple. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El Apple Vision Pro con el chip M5 y la banda de punto doble comienza en $3,499 (EE. UU.) y está disponible en 256 GB, 512 GB y 1 TB de capacidad de almacenamiento.

(EE. UU.) y está disponible en 256 GB, 512 GB y 1 TB de capacidad de almacenamiento. Los clientes pueden reservar el Apple Vision Pro con el chip M5 y la banda de punto doble hoy en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estará disponible para reservar en China continental y Singapur el viernes 17 de octubre.

El Apple Vision Pro con el chip M5 y la banda de punto doble estará disponible en las tiendas Apple Store en Australia, Canadá, China continental, Hong Kong, Francia, Alemania, Japón, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos el miércoles 22 de octubre. Más tarde estará disponible en Corea del Sur y Taiwán.

Los clientes pueden reserva una demostración de Apple Vision Pro en línea. Las demostraciones se organizan en todas las ubicaciones de Apple Store donde está disponible Vision Pro. Las demostraciones de la última Vision Pro contarán con la nueva banda de punto dual, y los clientes pueden pedir ver nuevas características, aplicaciones y experiencias, incluida la aplicación Galería espacial, funciones de inteligencia de Apple como Genmoji y herramientas de escritura, y vistas previas extendidas de varias experiencias de Apple Immersive, incluido el nuevo documental deportivo Tour De Force de CANAL+ y MotoGP en mercados seleccionados.

El Apple Vision Pro viene con la nueva correa de punto doble, un sello ligero, dos cojines de sellado ligero, una cubierta de Apple Vision Pro para la parte frontal del dispositivo, paño de pulido, batería, cable de carga USB-C y el adaptador de corriente dinámico de 40 W con un máximo de 60 W.

La banda de punto doble está disponible para comprar por separado por 99 $ (EE. UU.).

La funda de viaje Apple Vision Pro está disponible por 199 $ (EE. UU.).

Para los usuarios que requieren corrección de la visión, los insertos ópticos ZEISS – Los lectores estarán disponibles por 99 $ (EE. UU.), y los insertos ópticos ZEISS – La receta estarán disponibles por 149 $ (EE. UU.).

Logitech Muse ya está disponible para reservar por 129,95 $ (EE. UU.) desde Logitech.com y el Apple Store en línea en países y regiones donde Apple Vision Pro está disponible. El miércoles 22 de octubre estará disponible junto con el Apple Vision Pro con M5 y la banda de punto doble.

El mando PlayStation VR2 Sense y la estación de carga del controlador estarán disponibles por 249,95 $ (EE. UU.) en la tienda de Apple en línea en los EE. UU. a partir del martes 11 de noviembre.

(EE. UU.) en la tienda de Apple en línea en los EE. UU. a partir del martes 11 de noviembre. AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcionales, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir Apple Vision Pro o, en EE. UU., AppleCare One para proteger varios productos en un plan simple. Ambos planes incluyen cobertura para accidentes como caídas y derrames, protección contra robos y pérdidas en productos elegibles, servicio de reemplazo de baterías y soporte 24/7 de los expertos de Apple. Para más información, visite Apple.com/applecare.