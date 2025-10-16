Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iPad

Apple lanza una versión en negro del Magic Keyboard para iPad Air

16 octubre, 20251 Mins read

Apple ha lanzado una nueva versión del Magic Keyboard para iPad Air en negro. Anteriormente, el Magic Keyboard para iPad Air solo estaba disponible en blanco. Se basa en el antiguo Magic Keyboard para el iPad Pro y el iPad Air, que estaba disponible en blanco y negro, y fue reemplazado por una versión rediseñada con una carcasa superior de aluminio, retroiluminación y un trackpad con retroalimentación háptica el año pasado.

El Magic Keyboard para iPad Air sigue teniendo un precio de 329 euros para la versión de 11 pulgadas y 349 euros para la versión de 13 pulgadas.

