Meta abandona las apps de Messenger para Mac (y Windows)

Según un par de páginas del Centro de Ayuda de Facebook, Facebook está eliminando sus aplicaciones de escritorio. Esto incluye tanto la aplicación Messenger para Mac como la aplicación Messenger para Windows.

Meta no ha dicho exactamente cuándo comenzará la deprecación, pero dice que los usuarios recibirán una notificación en la aplicación una vez que comience el proceso. A partir de entonces, tendrán 60 días para usar la aplicación antes de que quede completamente obsoleta.

Después de que se apasen esos 60 días, la aplicación dejará de funcionar. Meta anima a los usuarios a activar el almacenamiento seguro antes de que esto suceda y a configurar un pin para guardar su historial de chat.

La aplicación ya ha sido retirada de la Mac App Store, por lo que no está disponible para nuevas descargas. Las versiones móviles, como la de iOS y Android, probablemente seguirán funcionando como de costumbre.