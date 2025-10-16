Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
App Store

Meta abandona las apps de Messenger para Mac (y Windows)

16 octubre, 20251 Mins read

Según un par de páginas del Centro de Ayuda de Facebook, Facebook está eliminando sus aplicaciones de escritorio. Esto incluye tanto la aplicación Messenger para Mac como la aplicación Messenger para Windows.

Meta no ha dicho exactamente cuándo comenzará la deprecación, pero dice que los usuarios recibirán una notificación en la aplicación una vez que comience el proceso. A partir de entonces, tendrán 60 días para usar la aplicación antes de que quede completamente obsoleta.

Después de que se apasen esos 60 días, la aplicación dejará de funcionar. Meta anima a los usuarios a activar el almacenamiento seguro antes de que esto suceda y a configurar un pin para guardar su historial de chat.

La aplicación ya ha sido retirada de la Mac App Store, por lo que no está disponible para nuevas descargas. Las versiones móviles, como la de iOS y Android, probablemente seguirán funcionando como de costumbre.

Previous post Apple venderá mandos Playstation VR2 Sense para Vision Pro
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

App StoreiPadiPhone

Apple elimina la app Clips

15 octubre, 2025
App Store

Dia, el navegador centrado en IA disponible para Mac

10 octubre, 2025
AdobeApp StoreiPadiPad miniiPhone

Adobe lanza Premiere para iPhone y iPad

1 octubre, 2025
App StoreiPadiPhone

WhatsApp para iOS es compatible con Live Photos

1 octubre, 2025