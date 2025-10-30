Adobe presenta innovaciones en IA, asistentes y modelos en Creative Cloud

Hoy en Adobe MAX – la conferencia creativa más grande del mundo – Adobe (Nasdaq:ADBE) ha presentado una serie de innovaciones y modelos de IA en sus aplicaciones insignia de Creative Cloud, incluyendo Photoshop, Lightroom, Premiere e Illustrator, para impulsar a los profesionales creativos con mayor precisión y control. Estas innovaciones, que incluyen herramientas de un solo clic para la composición y el enmascaramiento, y las nuevas mejoras de rendimiento en todas las aplicaciones, ahorran tiempo a los profesionales en cada etapa de su proceso creativo, liberándoles para hacer más trabajos y satisfacer la creciente demanda mundial de contenido creativo. Adobe ha introducido un nuevo escalado de imágenes y generación de prompt en Tableros de Firefly, su espacio colaborativo de ideación de IA, junto con el nuevo Firefly Creative Production para la edición masiva de miles de imágenes a la vez.

Adobe presentó el nuevo Asistente de IA de Photoshop, una interfaz conversacional impulsada por IA agéntica, junto con los asistentes creativos conversacionales en Adobe Express y Adobe Firefly. El nuevo Asistente de IA de Photoshop ofrece aún más potencia, control y ahorro potencial de tiempo, permitiendo a los profesionales creativos conversar con un agente directamente en Photoshop en la web y darle instrucciones para que se encargue de una serie de tareas creativas, proporcione recomendaciones personalizadas y ofrezca tutoriales sobre cómo realizar tareas complejas. Es fácil cambiar entre conversaciones con el agente y herramientas manuales como reguladores para ajustar el brillo y el contraste, para un mayor control.

“Estamos incorporando una infusión revolucionaria de herramientas y modelos de IA en las aplicaciones de referencia de los profesionales creativos, para que puedan aprovechar las enormes oportunidades económicas y creativas que ofrece la creciente demanda global de contenido creativo”, afirma Deepa Subramaniam, vicepresidenta de marketing de producto para profesionales creativos en Adobe. “Con una IA que proporciona más potencia, precisión, control y ahorro de tiempo, Creative Cloud se consolida como el mejor aliado de los profesionales creativos”.

Innovadoras herramientas y modelos de IA integrados en las aplicaciones de Creative Cloud

Adobe ha trabajado estrechamente con su comunidad para integrar herramientas de creación y edición basadas en IA en todas sus aplicaciones creativas, que proporcionan a los profesionales un control a nivel de píxel, herramientas de precisión y ahorro de tiempo en cada etapa de su viaje creativo. Entre las nuevas capacidades de IA integradas en las aplicaciones de Creative Cloud se encuentran:

Relleno generativo con modelos de partners en Photoshop: Resultados mejorados en Relleno generativo con nuevos modelos de IA asociados, entre los que se incluyen Google Gemini 2.5 Flash Image, Black Forest Labs FLUX.1 Kontext y los modelos de imagen de Firefly para ofrecer a los profesionales creativos la capacidad de realizar ediciones precisas e instructivas para añadir, eliminar o modificar contenido con simples prompts, al tiempo que se preserva la coherencia y la armonía visual de una escena.

Adobe incorpora más de 100 innovaciones al último lanzamiento de Creative Cloud, junto con mejoras de rendimiento.

Modelos de IA líderes del sector en las mejores herramientas creativas

Adobe ofrece a los profesionales creativos la opción de utilizar los modelos de IA líderes del sector para vídeo, audio, imágenes y diseño, todo a un precio, directamente en las herramientas creativas de Adobe sin tener que abandonar su flujo de trabajo. Los usuarios pueden idear y crear con una selección de modelos Firefly comercialmente seguros de Adobe, modelos de sus partners de todo el sector y nuevos modelos Firefly personalizados.

Nuevo modelo de imagen Firefly 5

Los modelos Firefly de Adobe incluyen el nuevo y comercialmente seguro modelo Firefly Image Model 5 (beta pública), su modelo de generación y edición de imágenes más avanzado hasta la fecha. Capaz de generar imágenes en resolución nativa de 4MP sin necesidad de reescalado, el último modelo de Firefly destaca por sus detalles fotorrealistas que capturan la iluminación y la textura. El modelo de imagen 5 genera retratos realistas de personas con precisión anatómica y logra importantes avances en composiciones complejas de varias capas y movimiento natural.

Firefly Image Model 5 aúna la generación y la edición de imágenes, impulsando la nueva herramienta Prompt to Edit de Firefly, que permite a los profesionales creativos describir con sus propias palabras cómo desean editar una imagen. Además, el nuevo modelo potenciará la edición de imágenes por capas (en desarrollo) para una composición precisa y consciente del contexto que mantiene cada cambio perfectamente coherente.

Nuevos modelos de partners de Adobe

Adobe incorporó nuevos modelos de partners en sus aplicaciones de Creative Cloud, incluidos los modelos Topaz Bloom y Topaz Gigapixel en Photoshop para potenciar Generative Upscale. Adobe también integró Topaz Bloom y ElevenLabs Multilingual v2, que destaca en la generación de voces en off, en Firefly. Estos modelos se unen a Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) de Google y FLUX.1 Kontext de Black Forest Labs en Photoshop como opciones para los creadores en el Relleno generativo de Photoshop. Adobe ofrece nuevos modelos de todo el sector a medida que se lanzan en Firefly, que actualmente incluye modelos de Adobe, Black Forest Labs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika and Runway.

Nuevos modelos personalizados de Firefly

Adobe también pone a disposición de los creadores los modelos personalizados de Firefly(beta privada), directamente en la aplicación Firefly, con acceso anticipado a la beta a través de la lista de espera. Presentados por primera vez a los clientes empresariales de Firefly, los modelos personalizados de Firefly impulsan a los creadores a personalizar fácilmente sus propios modelos de IA para generar series enteras de recursos con coherencia visual en su propio y exclusivo estilo. Personalizar los modelos personalizados de Firefly es tan sencillo como arrastrar y soltar las imágenes que los creadores tienen derecho a utilizar. Los Modelos personalizados son privados por defecto y requieren la autorización de la persona que los creó para que puedan ser utilizados por otros. Los Modelos personalizados estarán disponibles para su uso en la aplicación Firefly o en los Tableros de Firefly.

Nuevas herramientas de ideación impulsadas por IA en los Tableros de Firefly

En los Tableros de Firefly, el espacio de ideación colaborativa impulsada por IA de Adobe, los profesionales creativos ahora pueden pasar aún más rápido de la inspiración al concepto con nuevas funcionalidades que ofrecen un mayor control y flexibilidad creativa. Las nuevas capacidades de rotación de objetos permiten a los creadores convertir imágenes 2D en 3D, donde pueden colocar objetos y personas en diferentes poses y rotarlos para mostrar diferentes perspectivas. Las nuevas funciones de exportación a PDF y descarga masiva de imágenes simplifican el proceso de organización y colaboración en conceptos visuales para todos los proyectos.

Las nuevas actualizaciones de los Tableros de Firefly se suman a un conjunto de nuevas herramientas que Adobe ha presentado recientemente, como los ajustes preestablecidos para generar imágenes en diversos estilos con un solo clic y la edición de texto generativo para cambiar al instante el texto de una foto u otro recurso visual.

Presentación de Firefly Creative Production

Adobe amplía hoy el acceso a Firefly Creative Production (beta privada) directamente en la aplicación Firefly. Firefly Creative Production es una solución de edición por bloques impulsada por IA que impulsa a los profesionales creativos y a sus equipos a editar miles de imágenes a la vez, sustituyendo automáticamente los fondos, aplicando una gradación de color coherente y recortando en una interfaz fácil de usar y sin código.

Precios y disponibilidad

Las funciones Relleno generativo y Generative Upscale de Photoshop, con acceso a modelos partners, así como Armonizar, ya están disponibles para todos los clientes. La máscara de objetos con IA, las máscaras de rectángulo, elipse y pluma y la máscara vectorial rápida de Premiere están disponibles hoy en versión beta, al igual que la nueva funcionalidad de eliminación asistida por IA de Lightroom.

La función Prompt to Edit de Firefly ya está disponible para los usuarios de Firefly con Firefly Image Model 5 y los modelos asociados de Black Forest Labs, Google y OpenAI.

Firefly Image Model 5 está disponible hoy en versión beta pública.

Los modelos personalizados de Firefly están en fase beta privada y comenzarán a desplegarse el mes que viene; los clientes pueden inscribirse hoy mismo en la lista de espera para obtener acceso anticipado. Firefly Creative Production se encuentra en fase beta privada y el mes que viene se empezará a ofrecer a los clientes que tengan acceso a funcionalidades premium de IA generativa.

El Asistente de IA de Photoshop está disponible a través de una lista de espera beta privada.

Hasta el 1 de diciembre, los suscriptores de los planes Creative Cloud Pro y Firefly pueden disfrutar de generaciones de imágenes ilimitadas con todos los modelos de Firefly y sus partners, además de generaciones de vídeo ilimitadas con el modelo de vídeo de Firefly. Más información sobre precios y planes de Firefly aquí.

El enfoque de Adobe respecto a la IA

Adobe adopta el enfoque más respetuoso con los creadores del sector en lo que respecta a la IA. Considera que la IA es una herramienta al servicio de la creatividad humana, y no un sustituto de esta, y cree que la IA generativa puede desarrollarse de forma responsable, empezando por el respeto a los derechos de los creadores. Para obtener más información sobre nuestro enfoque respecto a la IA generativa, visita: https://www.adobe.com/ai/overview/firefly/gen-ai-approach.html