Adobe ha lanzado Adobe Firefly Foundry y nuevas funciones impulsadas por IA en GenStudio. 

En Adobe MAX, la conferencia de creatividad más grande del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE) ha presentado Adobe Firefly Foundry, una solución que permite a las empresas colaborar directamente con Adobe para crear modelos de IA generativa personalizados y exclusivos para su marca. Entrenados con catálogos completos de propiedad intelectual existente, estos modelos propietarios de Adobe Firefly Foundry están profundamente optimizados y pueden construirse sobre los modelos Adobe Firefly comercialmente seguros. Esto desbloquea todo el valor de la IA, ayudando a los equipos a escalar la producción de contenido de marca, crear nuevas experiencias para los clientes y ampliar su propiedad intelectual. Con Firefly como pilar, los modelos Firefly Foundry admiten todos los tipos principales de recursos incluyendo imagen, vídeo, audio, vector y 3D, acelerando la entrega de contenido para campañas de marca, marketing de resultados, flujos de producción multimedia y mucho más.

Adobe sigue siendo el socio tecnológico de referencia para las empresas que buscan avanzar con confianza desde la experimentación con IA hasta la obtención de valor real, ofreciendo un enfoque único basado en la transparencia, la seguridad y la precisión creativa. Adobe Firefly Foundry va un paso más allá, proporcionando a las empresas un equipo de expertos de Adobe con los que colaborar en el desarrollo de soluciones de IA prácticas y casos de uso de alto impacto.

“Adobe Firefly Foundry se basa en años de innovación y experiencia de Adobe, abarcando modelos de IA generativa para imagen, vídeo, audio, vector y 3D, con el objetivo de ayudar a las empresas a resolver los desafíos más complejos de producción de contenido y medios de la actualidad”, señaló Hannah Elsakr, vicepresidenta de GenAI New Business Ventures en Adobe.

“Las empresas pueden aprovechar la sólida infraestructura de entrenamiento de IA de Adobe, su investigación y su conocimiento experto para definir modelos de IA a medida, integrados en soluciones como GenStudio y Creative Cloud, que ayudan a los equipos a escalar experiencias de contenido de marca. Adobe está colaborando con innovadores como Walt Disney Imagineering para impulsar nuevos niveles de interacción con el cliente a través de Adobe Firefly Foundry”.

Las empresas ven el potencial de la IA generativa para aumentar la producción de experiencias de contenido de impacto y satisfacer la creciente demanda en los canales digitales. Según un estudio de Adobe, los equipos de marketing prevén que la demanda de contenido se multiplique por cinco en los próximos dos años, lo que supone un desafío para mantener sus marcas en el top of mind de los consumidores. En muchos sectores, décadas de construcción de marca, productos y franquicias han añadido complejidad a la producción de contenido de calidad y coherente con la identidad marca. Los equipos deben garantizar que cada nuevo recurso preserve la estética, la dirección creativa y el estilo de diseño de su portafolio. Adobe Firefly Foundry asume este desafío ofreciendo a las empresas un equipo experto de Adobe que gestiona el entrenamiento de los modelos de IA junto con herramientas para administrar y desplegar sus modelos personalizados de Adobe Firefly Foundry.

Adobe Firefly Foundry ofrece valor inmediato con capacidades que incluyen:

Modelos Adobe Firefly Foundry: Adobe colaborará con las empresas para crear modelos de IA generativa únicos, entrenados de forma segura con su propiedad intelectual existente.

El enfoque integral de IA de Adobe, que incluye modelos Firefly generativos y comercialmente seguros para imagen, vídeo, audio, vector y 3D, permite generar resultados multimodales precisos, protegidos por la marca y listos para uso externo.

Implementación fluida: Adobe ofrece un entorno unificado para que las empresas puedan gestionar y desplegar fácilmente sus modelos Firefly Foundry. Los equipos dispondrán de una aplicación dedicada para orquestar el proceso de implementación, realizar pruebas de resultados generados y gestionar el acceso a los modelos en toda la organización. Todos los modelos Firefly Foundry están alineados con los principios de IA responsable de Adobe, garantizando una implantación ética en los flujos de trabajo empresariales.

Coinnovación: los expertos de Adobe, incluidos científicos aplicados de IA/ML e ingenieros especializados, innovarán conjuntamente con las empresas para diseñar e implementar casos de uso de alto impacto que impulsen el crecimiento. Esto incluye el desarrollo de soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, así como asesoría estratégica para redefinir los flujos de trabajo creativos. Así, las empresas podrán acelerar el retorno de la inversión (ROI) y acortar el tiempo de obtención de valor gracias a la colaboración directa con Adobe.

Como parte de este anuncio, el equipo de Invoke, una solución de medios generativos para la producción creativa, se ha incorporado al equipo de Adobe Firefly Foundry para contribuir a construir el futuro de los flujos de trabajo creativos impulsados por IA para empresas.

También Adobe MAX, la conferencia creativa más grande del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE) ha anunciado importantes innovaciones en GenStudio, su solución integrada que permite a las empresas potenciar su cadena de suministro de contenido con los últimos avances en IA. GenStudio simplifica uno de los retos más acuciantes a los que se enfrentan hoy en día los equipos creativos y de marketing, en los que la creciente demanda de contenido está superando los recursos de las organizaciones. Adobe aborda este problema ampliando la IA generativa y los agentes de IA directamente a los flujos de trabajo de producción de contenido, colaborando directamente con las empresas para crear modelos de IA generativa a medida y simplificando la entrega de experiencias mediante integraciones con Amazon Ads, Google Marketing Platform, Innovid, LinkedIn y TikTok.

“GenStudio reúne las mejores capacidades de Adobe para que las empresas sigan siendo competitivas en una economía basada en la atención, acortando drásticamente el tiempo que se requiere para ofrecer experiencias de marca a gran escala”, afirmó Varun Parmar, director general de Adobe GenStudio y Firefly Enterprise. “Adobe es el partner tecnológico preferido de las empresas globales gracias a nuestro profundo conocimiento experto en la combinación de IA, creatividad y flujo de trabajo de marketing, lo que nos permite ofrecer una plataforma unificada en la que los equipos pueden reunir, activar y optimizar contenidos para cualquier canal, todo en un solo lugar”.

Actualmente, el 99 % de las empresas de la lista Fortune 100 han utilizado la IA en alguna aplicación de Adobe, y casi el 90 % de las 50 principales cuentas empresariales han adoptado una o varias de las innovaciones de Adobe basadas en la IA, incluidas las soluciones de GenStudio, como GenStudio for Performance Marketing y Firefly Services. Marcas como The Coca-Cola Company, dentsu, The Estée Lauder Companies, Henkel, IBM, IPG Health, Lumen Technologies, Monks, la Liga Nacional de Fútbol Americano, Newell Brands, PepsiCo/Gatorade, Prudential Financial, Publicis Groupe, Qualcomm, Stagwell y Tapestry han estado trabajando con las soluciones impulsadas por IA de Adobe, como Firefly y GenStudio, para reducir el tiempo dedicado al lanzamiento de campañas y la captación de nuevas audiencias, activando la IA generativa y los agentes para simplificar los flujos de trabajo y potenciar la producción creativa.

Las últimas innovaciones de Adobe GenStudio incluyen:

Escalado y optimización de la producción de contenido de marca

Firefly Design Intelligence es una nueva herramienta impulsada por IA que permite a las empresas escalar contenidos que cumplen con las directrices de marca y diseño. Inspirada en una colaboración con The Coca Cola Company, esta herramienta permite a los equipos ir más allá de las directrices de marca estáticas mediante el entrenamiento de “StyleIDs”, sistemas de diseño que codifican reglas complejas de diseño e identidad visual, para su uso en aplicaciones de Creative Cloud con el fin de generar nuevos diseños y copias, seleccionar recursos y organizar componentes en diseños pulidos.

es una nueva herramienta impulsada por IA que permite a las empresas escalar contenidos que cumplen con las directrices de marca y diseño. Inspirada en una colaboración con The Coca Cola Company, esta herramienta permite a los equipos ir más allá de las directrices de marca estáticas mediante el entrenamiento de “StyleIDs”, sistemas de diseño que codifican reglas complejas de diseño e identidad visual, para su uso en aplicaciones de Creative Cloud con el fin de generar nuevos diseños y copias, seleccionar recursos y organizar componentes en diseños pulidos. Firefly Creative Production for Enterprise : amplía la aplicación web para cambiar rápidamente el tamaño y el encuadre de miles de recursos. Las nuevas capacidades de nivel empresarial incluyen un generador de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo de producción reutilizables, integraciones con Adobe Experience Manager Assets y Frame.io para optimizar la importación y exportación de recursos, y más de 20 acciones generativas y creativas, incluyendo la composición de objetos y las comprobaciones de marca.

: amplía la aplicación web para cambiar rápidamente el tamaño y el encuadre de miles de recursos. Las nuevas capacidades de nivel empresarial incluyen un generador de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo de producción reutilizables, integraciones con Adobe Experience Manager Assets y Frame.io para optimizar la importación y exportación de recursos, y más de 20 acciones generativas y creativas, incluyendo la composición de objetos y las comprobaciones de marca. El Adobe Content Production Agent ya está disponible en versión beta en GenStudio for Performance Marketing, una aplicación generativa basada en IA para escalar anuncios de marca, emails y mucho más. El agente interpreta los briefings de marketing y produce automáticamente contenido relevante para diferentes canales, al mismo tiempo que se alinea con los objetivos de la campaña y las directrices de la marca.

ya está disponible en versión beta en GenStudio for Performance Marketing, una aplicación generativa basada en IA para escalar anuncios de marca, emails y mucho más. El agente interpreta los briefings de marketing y produce automáticamente contenido relevante para diferentes canales, al mismo tiempo que se alinea con los objetivos de la campaña y las directrices de la marca. Las API de Firefly Services permiten a las empresas automatizar y acelerar flujos de trabajo creativos a gran escala. Las nuevas funciones incluyen reencuadre de vídeo y composición de objetos, junto con la nueva API de autenticidad de contenido (beta), que incorpora credenciales digitales verificables a gran escala para proteger la integridad de la marca.

permiten a las empresas automatizar y acelerar flujos de trabajo creativos a gran escala. Las nuevas funciones incluyen reencuadre de vídeo y composición de objetos, junto con la nueva API de autenticidad de contenido (beta), que incorpora credenciales digitales verificables a gran escala para proteger la integridad de la marca. Los modelos personalizados de Firefly permiten a las empresas entrenar a Firefly con imágenes seleccionadas para crear contenido personalizado y coherente con la marca para casos de uso de marketing específicos. La integración con Tableros de Firefly ahora impulsa la ideación visualmente coherente y en línea con la marca, mientras que las nuevas mejoras de autoservicio facilitan a los equipos la adopción y el uso de modelos personalizados.

Modelos de IA generativa propietarios y alineados con la marca

Activación y optimización de campañas con partners publicitarios

En GenStudio for Performance Marketing, los equipos pueden ahora ensamblar, activar y optimizar experiencias de forma automática en diversas plataformas publicitarias líderes. Las alianzas e integraciones ampliadas ya disponibles incluyen: