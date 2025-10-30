Adobe Firefly presenta innovaciones revolucionarias de IA en audio, vídeo e imagen

Hoy, en Adobe MAX, la conferencia sobre creatividad más grande del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE) ha presentado nuevas e innovadoras herramientas, modelos y agentes de IA en Adobe Firefly, el estudio de IA creativo todo en uno con los mejores modelos de IA del sector y las mejores herramientas para vídeo, audio, imágenes y diseño. Las nuevas herramientas de audio y vídeo de calidad de estudio de Firefly incluyen Generar Banda Sonora para crear pistas de audio con licencia completa; Generar Voz, para generar voces en off nítidas y naturales; y un nuevo editor de vídeo con IA basado en línea de tiempo. Entre los nuevos modelos de Adobe Firefly se encuentra el nuevo Image Model 5, que genera imágenes fotorrealistas con una resolución nativa de 4 MP y permite la edición basada en prompts en lenguaje natural, así como un ecosistema en expansión de modelos de socios que ahora incluye ElevenLabs, Google, Luma AI, OpenAI, Runway, Topaz Labs y muchos más. Adobe también ha anunciado los nuevos Firefly Custom Models, que permiten a los creadores generar una serie de recursos con su propio estilo.

Adobe mostró un avance de Project Moonlight en Firefly, una interfaz conversacional impulsada por IA agéntica que puede funcionar en todas las aplicaciones de Adobe y obtener información de los canales sociales de los creadores para ayudarles a generar nuevas ideas y crear nuevos contenidos más rápidamente. Con Project Moonlight, los creadores pueden implementar un agente que les ayude a pasar del concepto a la creación en cuestión de minutos, simplemente describiendo, con sus propias palabras, lo que quieren conseguir o cómo quieren que sea el aspecto y la apariencia de algo. Los creadores pueden pedir a su asistente de IA consejos personalizados, sugerencias y ayuda, y mantener el control absoluto.

“Adobe Firefly te ayuda en todo el proceso creativo, desde que exploras las ideas por primera vez hasta que las llevas al mundo con vídeo, audio, imágenes y diseño impulsados por IA”, afirma Ely Greenfield, director de tecnología y vicepresidente sénior de Adobe. “Creamos Firefly para que fuera un lugar único en el que pudieras trabajar con los mejores modelos de IA en las mejores herramientas creativas, y ha sido increíble ver cómo los creadores lo utilizan para convertir sus ideas en realidad”.

Adobe Firefly acompaña a los creadores desde la ideación hasta la creación y la producción

Adobe ha presentado las nuevas herramientas Firefly, que optimizan todas las etapas del proceso creativo, desde la lluvia de ideas y la visualización de conceptos hasta la generación y edición de imágenes, audio y vídeo, pasando por la producción de activos totalmente acabados a gran escala. En conjunto, estas innovaciones facilitan a los creadores el paso fluido de la inspiración a la entrega, con funciones de IA generativa que aceleran y amplían la creación en todos los tipos de medios.

Nuevas herramientas de ideación con IA

En los Tableros de Firefly, la plataforma de ideación colaborativa impulsada por IA de Adobe, los creadores ahora pueden pasar aún más rápido de la inspiración al concepto con nuevas funcionalidades que ofrecen un mayor control y flexibilidad creativa. Las nuevas capacidades de rotación de objetos permiten a los creadores convertir imágenes 2D en 3D, donde pueden colocar objetos y personas en diferentes poses y rotarlos para mostrar diferentes perspectivas. Las nuevas funciones de exportación a PDF y descarga masiva de imágenes simplifican el proceso de organización y colaboración en conceptos visuales para todos los proyectos.

Las nuevas actualizaciones de los Tableros de Firefly se suman a un conjunto de nuevas herramientas que Adobe ha presentado recientemente, entre las que se incluyen los ajustes preestablecidos para generar imágenes en diversos estilos con un solo clic y la edición de texto generativo para cambiar al instante el texto de una foto u otro recurso visual.

Nuevas herramientas de creación de IA

Las nuevas herramientas de creación de IA de Firefly permiten a los creadores generar, editar y mejorar el contenido de calidad profesional en imágenes, vídeo y audio, desde la generación de bandas sonoras y voz en off hasta la edición de vídeo basada en líneas de tiempo y prompts de imágenes más conversacionales, todo directamente dentro de Firefly, incluyendo:

Generar Banda Sonora (beta pública) : Un generador de música de IA impulsado por el modelo de audio Firefly de Adobe, comercialmente seguro, que crea pistas instrumentales con todas las licencias y calidad de estudio. Generar banda sonora ofrece múltiples variaciones de pistas originales en cuestión de segundos que se sincronizan con precisión con las secuencias de vídeo de los creadores.

(beta pública) Un generador de música de IA impulsado por el modelo de audio Firefly de Adobe, comercialmente seguro, que crea pistas instrumentales con todas las licencias y calidad de estudio. Generar banda sonora ofrece múltiples variaciones de pistas originales en cuestión de segundos que se sincronizan con precisión con las secuencias de vídeo de los creadores. Generar Voz (beta pública): Una herramienta de conversión de texto a voz para crear voces en off de gran nitidez, que ofrece a los creadores una selección de voces de Firefly Speech Model y ElevenLabs. Los clientes pueden generar voces realistas en varios idiomas y afinar la emoción, el ritmo y el énfasis para conseguir una locución natural y expresiva.

(beta pública): Una herramienta de conversión de texto a voz para crear voces en off de gran nitidez, que ofrece a los creadores una selección de voces de Firefly Speech Model y ElevenLabs. Los clientes pueden generar voces realistas en varios idiomas y afinar la emoción, el ritmo y el énfasis para conseguir una locución natural y expresiva. Editor de vídeo Firefly (beta privada): Un rápido e intuitivo editor de línea de tiempo multipista basado en web para generar, organizar, recortar y secuenciar clips, con herramientas para añadir voces en off, bandas sonoras y títulos. Ahora los creadores pueden añadir todas sus creaciones de Firefly en el panel Historial de generación, o generar nuevos clips directamente en el editor, con la posibilidad de crear fotogramas iniciales o finales directamente desde la línea de tiempo. Los creadores pueden cargar sus propios medios para combinar contenido capturado y generativo en un solo lugar y editar con precisión fotograma a fotograma o mediante una transcripción incorporada para ediciones rápidas basadas en texto. Incluye ajustes preestablecidos de estilos como plastilina, anime y 2D, además de una biblioteca de plantillas de títulos personalizables.

(beta privada): Un rápido e intuitivo editor de línea de tiempo multipista basado en web para generar, organizar, recortar y secuenciar clips, con herramientas para añadir voces en off, bandas sonoras y títulos. Ahora los creadores pueden añadir todas sus creaciones de Firefly en el panel Historial de generación, o generar nuevos clips directamente en el editor, con la posibilidad de crear fotogramas iniciales o finales directamente desde la línea de tiempo. Los creadores pueden cargar sus propios medios para combinar contenido capturado y generativo en un solo lugar y editar con precisión fotograma a fotograma o mediante una transcripción incorporada para ediciones rápidas basadas en texto. Incluye ajustes preestablecidos de estilos como plastilina, anime y 2D, además de una biblioteca de plantillas de títulos personalizables. Prompt to Edit: una interfaz de edición conversacional que impulsa a los creadores a describir las ediciones que desean realizar en una imagen en lenguaje cotidiano, de forma parecida a como lo hacen con las herramientas de texto a imagen para crear nuevas imágenes. Prompt to Edit está disponible con Firefly Image Model 5 y los modelos asociados de Black Forest Labs, Google y OpenAI.

Nuevas herramientas de producción de IA

Adobe amplía hoy el acceso a Firefly Creative Production (beta privada) directamente en la aplicación Firefly. Firefly Creative Production es una solución de edición por bloques impulsada por IA que impulsa a los profesionales creativos y a sus equipos a editar miles de imágenes a la vez, sustituyendo automáticamente los fondos, aplicando una gradación de color coherente y recortando en una interfaz fácil de usar y sin código.

Los mejores modelos de IA del sector disponibles directamente en Adobe Firefly

Adobe Firefly ofrece la única plataforma para utilizar los mejores modelos de IA dentro de las mejores herramientas creativas para vídeo, audio, imágenes y diseño, todo en un mismo lugar y a un mismo precio. En Firefly, los creadores pueden idear y crear con una selección de modelos Firefly comercialmente seguros de Adobe, modelos de sus partners de todo el sector y, próximamente, nuevos modelos Firefly personalizados.

Nuevo modelo de imagen 5 de Adobe Firefly

Los modelos Firefly de Adobe incluyen el nuevo y comercialmente seguro Firefly Image Model 5 (beta pública), su modelo de generación y edición de imágenes más avanzado hasta la fecha. Capaz de generar imágenes en resolución nativa de 4MP sin necesidad de reescalado, el último modelo de Firefly destaca por sus detalles fotorrealistas que capturan la iluminación y la textura. Image Model 5 genera retratos realistas de personas con precisión anatómica y logra importantes avances en composiciones complejas de varias capas y movimiento natural.

Firefly Image Model 5 aúna la generación y la edición de imágenes, impulsando la nueva herramienta Prompt to Edit de Firefly, que permite a los creadores describir con sus propias palabras cómo desean editar una imagen. Además, el nuevo modelo potenciará la edición de imágenes por capas (en desarrollo) para una composición precisa y consciente del contexto que mantiene cada cambio perfectamente coherente.

Nuevos modelos de partners de Adobe

Adobe incorpora nuevos modelos de todo el sector a Firefly a medida que se lanzan. Hoy, Adobe Firefly ha añadido nuevos modelos de partners, como ElevenLabs Multilingual v2 , que destaca en la generación de voces en off, y Topaz Bloom para el escalado de imágenes. Estos modelos se unen a otros procedentes de todo el sector, como Black Forest Labs Flux 1.1, Google’s Veo 3.1, Imagen 4 y Gemini 2.5 Flash Image (Nano Bana), Ideogram 3.0, Luma AI’s Ray3, Moonvalley’s Marey, OpenAI’s GPT Image, Pika, Runway’s Gen-4 y Aleph, entre otros.

Nuevos modelos personalizados de Firefly

Adobe también pone a disposición de los creadores los Modelos Personalizados de Firefly (beta privada), directamente en la aplicación Firefly, con acceso anticipado a la beta a través de la lista de espera. Presentados por primera vez a los clientes empresariales de Firefly, los modelos personalizados de Firefly impulsan a los creadores a personalizar fácilmente sus propios modelos de IA para generar series completas de recursos con coherencia visual en su propio y exclusivo estilo. Personalizar los modelos a medida de Firefly es tan sencillo como arrastrar y soltar las imágenes que los creadores tienen derecho a utilizar. Los Modelos Personalizados son privados por defecto y requieren la autorización de la persona que los creó para ser utilizados por otros. Los Modelos personalizados estarán disponibles para su uso en la aplicación Firefly o en los Tableros de Firefly.

Precios y disponibilidad

La función Prompt to Edit de Firefly ya está disponible para los clientes de Firefly con Firefly Image Model 5 y los modelos asociados de Black Forest Labs, Google y OpenAI. Firefly Image Model 5, Generar Imagen y Generar Voz ya están disponibles en versión beta pública.

El editor de vídeo Firefly y los modelos personalizados Firefly están en fase beta privada y comenzarán a estar disponibles el mes que viene; los clientes pueden inscribirse hoy mismo en las listas de espera para obtener acceso anticipado. Firefly Creative Production también está en fase beta privada y empezará a estar disponible el mes que viene para los clientes que tengan acceso a funcionalidades premium de IA generativa.

Project Moonlight está en fase beta privada y estará disponible en los próximos meses; los clientes pueden inscribirse en la lista de espera para recibir acceso.

Hasta el 1 de diciembre, los suscriptores de los planes Creative Cloud Pro y Firefly podrán disfrutar de generaciones de imágenes ilimitadas con todos los modelos de Firefly y sus socios, además de generaciones de vídeo ilimitadas con el modelo de vídeo de Firefly. Más información sobre precios y planes de Firefly aquí.

El asistente de IA de Photoshop se está desplegando progresivamente a través de una lista de espera de beta privada en Photoshop en la web.