Adobe presenta el nuevo Asistente de IA en Adobe Express

En Adobe MAX, la conferencia sobre creatividad más grande del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE) ha presentado un nuevo asistente de IA (beta) en Adobe Express, una experiencia de creación y edición conversacional que permite a todo el mundo pasar del concepto al contenido destacado en cuestión de minutos. El asistente de IA de Express aporta una comprensión contextual y semántica de los elementos de diseño para ofrecer recomendaciones, lo que permite a personas de todos los niveles de habilidad y experiencia diseñar contenidos más allá de las plantillas que reflejen su estilo personal o el de su marca, simplemente describiendo lo que quieren. Los usuarios pueden pasar fácilmente de la creación conversacional con el asistente de IA a la edición práctica con herramientas fáciles de usar en Adobe Express, como controles deslizantes y selectores de color, para obtener el aspecto exacto que desean. El asistente de IA de Express permite a los usuarios generar ediciones en cualquier capa de un diseño, incluidas las fuentes, las imágenes y los fondos, mientras se mantiene intacto el resto del diseño.

La plataforma Express, que impulsa el asistente de IA es compatible con integraciones en las principales plataformas de chatbot, lo que ofrece a los usuarios más opciones a la hora de crear con Adobe Express a través de la conversación. Adobe también ha presentado el nuevo Dev MCP Server para complementos de Adobe Express, permitiendo a cualquier persona crear nuevas funcionalidades e integraciones de Adobe Express con una interfaz conversacional.

“El nuevo asistente de IA de Adobe Express está diseñado para transformar la forma de crear”, afirma Govind Balakrishnan, vicepresidente sénior y director general de Adobe Express, Adobe. “Trabaja contigo, eliminando obstáculos, acelerando los procesos y proporcionando inspiración, para que puedas crear contenido que represente la singularidad de tu visión, de tu negocio o tu marca, más allá de las plantillas. Estamos reduciendo las barreras a la creatividad, haciendo que la creación de contenido increíble sea aún más accesible para todos”.

Una reciente encuesta de Adobe realizada a más de 16 000 creadores de todo el mundo reveló que más de 8 de cada 10 (81 %) han utilizado experiencias de IA generativa como Adobe Express para crear contenidos que de otro modo no habrían podido crear. Y más del 70 % afirma estar entusiasmado con el potencial de la IA agencial para ayudarles a potenciar su creatividad.

La IA conversacional se une a las herramientas creativas líderes del sector

Con el nuevo asistente de IA, Adobe Express está redefiniendo la creación de contenido al combinar herramientas generativas impulsadas por modelos de IA, experiencias conversacionales impulsadas por agentes de IA y las herramientas creativas líderes de Adobe para ofrecer a los clientes un soporte creativo sin precedentes, al tiempo que proporciona capacidades de edición intuitivas siempre que lo deseen.

El asistente de IA de Express transforma las plantillas en lienzos conversacionales en los que los clientes pueden generar fácilmente imágenes, cambiar fondos y texto y sustituir objetos, sin tener que saber qué herramienta o modelo utilizar ni qué pasos seguir. A diferencia de otras herramientas de edición, el asistente de IA de Express permite a los clientes iterar sobre cualquier aspecto de su contenido con IA generativa, realizando cambios en elementos individuales, capas de un elemento o en toda una campaña, sin destruir las partes que más les gustan y sin tener que empezar de nuevo.

El asistente de IA de Express también puede interpretar solicitudes vagas o subjetivas y generar nuevos diseños, conjuntos de herramientas útiles y prompts contextuales para deleitar a los clientes y hacer que lleguen a la meta más rápido. Por ejemplo, si le pides al asistente de IA que “haga esto más tropical”, utilizará su inteligencia creativa y de contenido para sustituir un tema de montaña por un frondoso follaje, flores y enredaderas, y mostrará el control de saturación y un selector de colores con verdes brillantes, naranjas jugosos y rosas vibrantes para que puedas ajustarlos manualmente. El asistente de IA incluso hace una pregunta contextual como: “¿Desea cambiar la fuente para que coincida con su nuevo tema?”.

Inteligencia creativa y de diseño de Adobe integrada

El asistente de IA de Express se basa en la tecnología creativa y la inteligencia de contenido líderes de Adobe, lo que le permite orquestar los modelos, las herramientas y los recursos adecuados para cada trabajo:

La mejor IA para el trabajo: el asistente de IA de Express se basa en una variedad de modelos y agentes propios y de terceros de primer nivel, para realizar tareas específicas y procesos complejos.

el asistente de IA de Express se basa en una variedad de modelos y agentes propios y de terceros de primer nivel, para realizar tareas específicas y procesos complejos. Herramientas y recursos creativos líderes en el sector : Adobe Express incluye lo mejor de las herramientas creativas de Adobe y millones de recursos de calidad profesional en una experiencia sencilla de arrastrar y soltar que es fácil de usar para todos.

: Adobe Express incluye lo mejor de las herramientas creativas de Adobe y millones de recursos de calidad profesional en una experiencia sencilla de arrastrar y soltar que es fácil de usar para todos. Conocimiento y buenas prácticas creativas: entrenado por profesionales creativos, el Asistente aplica una comprensión profunda de la estética y del flujo de trabajo creativo, desde la composición y la armonización de color hasta la elección tipográfica y los pasos necesarios para crear o editar recursos, por ejemplo, convertir una imagen estática en vídeo, hacer que un recurso “resalte” o cambiar el tema de una campaña en múltiples elementos. La incorporación de esta inteligencia en el asistente de IA de Express ayuda a ofrecer contenido de mayor calidad.

entrenado por profesionales creativos, el Asistente aplica una comprensión profunda de la estética y del flujo de trabajo creativo, desde la composición y la armonización de color hasta la elección tipográfica y los pasos necesarios para crear o editar recursos, por ejemplo, convertir una imagen estática en vídeo, hacer que un recurso “resalte” o cambiar el tema de una campaña en múltiples elementos. La incorporación de esta inteligencia en el asistente de IA de Express ayuda a ofrecer contenido de mayor calidad. Experiencia en contenido: el Asistente de IA también se apoya en la amplia experiencia de Adobe en contenido y comprende qué hace que los recursos visuales destaquen y generen interacción.

El Asistente de IA llega a Express para empresas

Las nuevas funciones empresariales del Asistente de IA en Express permitirán a organizaciones completas crear y colaborar en contenido de marca de forma autónoma y alineados, con bloqueo de plantillas, creación por lotes y más, extendiendo el control y la eficiencia de una cadena de suministro de contenido conectada a todos los equipos.

Los clientes de Adobe que han podido ver un avance de las nuevas funciones que llegarán a la solución empresarial Adobe Express han destacado cómo el asistente de IA facilitará a los empleados la creación de contenidos significativamente mejores sin desviarse de la marca. Workday ha declarado: “Con esta nueva funcionalidad, las personas que no son diseñadores podrán crear imágenes profesionales de alta calidad con solo describir lo que quieren. Esto hará que el diseño sea más accesible y menos intimidante, permitiendo a todo el mundo crear con la calidad y la rapidez que esperamos de Adobe”.

Otros clientes comentaron la rapidez y facilidad con la que los empleados podrán crear contenido de marca:

Sakura Martin, directora global de marca y diseño de dentsu: ”Estamos deseando explorar las capacidades empresariales que se están desarrollando para el asistente de IA en Express, con el fin de que la creación de contenido sea tan sencilla como una conversación. El enfoque de Adobe proporciona más confianza a los empleados que no tienen experiencia en diseño, al tiempo que ayuda a los diseñadores profesionales a ahorrar tiempo en tareas rutinarias. Y con funciones como las plantillas bloqueadas y el proceso de aprobación, los empleados pueden acceder fácilmente al contenido que necesitan y mantenerlo todo acorde con la marca”.

Moria Fredrickson, vicepresidenta de marca y DX de Lumen: ”Lumen es líder en la adopción de la IA Agéntica y el agente de Adobe supondrá un cambio revolucionario para nosotros. Nos permitirá potenciar la creatividad de los profesionales del marketing que se sienten más cómodos con el texto, dándoles la capacidad de desarrollar rápidamente diseños completos y acordes con la marca sin necesidad de tener conocimientos de diseño”.

El enfoque de Adobe respecto a la IA

Adobe adopta el enfoque más respetuoso con los creadores del sector en lo que respecta a la IA. Considera que la IA es una herramienta al servicio de la creatividad humana, y no un sustituto de esta, y cree que la IA generativa puede desarrollarse de forma responsable, empezando por el respeto a los derechos de los creadores. Para obtener más información sobre nuestro enfoque respecto a la IA generativa, visita: https://www.adobe.com/ai/overview/firefly/gen-ai-approach.html

Precios y disponibilidad

En el momento del lanzamiento, la versión beta del Asistente de IA estará disponible en escritorio para los clientes de Adobe Express Premium. En el momento del lanzamiento general, el Asistente de IA estará disponible para todos los clientes de Express a través del sistema de créditos generativos Firefly, con paquetes de créditos adicionales disponibles para su compra con el fin de desbloquear más creaciones generativas.