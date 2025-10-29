Adobe y Google Cloud amplían su alianza para impulsar el futuro de la IA creativa

En Adobe MAX, la conferencia sobre creatividad más grande del mundo, Adobe y Google Cloud han anunciado la ampliación de su alianza estratégica para ofrecer la próxima generación de tecnologías creativas basadas en IA. La alianza aúna las décadas de experiencia creativa de Adobe con los modelos avanzados de IA de Google, incluidos Gemini, Veo e Imagen, para dar paso a una nueva era de expresión creativa.

Con esta alianza, los clientes de Adobe, entre los que se incluyen profesionales de empresas, creadores, profesionales creativos y grandes empresas, tendrán acceso a los últimos modelos de IA de Google, integrados directamente en aplicaciones de Adobe como Adobe Firefly, Photoshop, Adobe Express, Premiere y otras. Los clientes empresariales también podrán acceder a los modelos a través de Adobe GenStudio y, en el futuro, aprovechar Adobe Firefly Foundry para personalizar e implementar modelos de IA específicos para cada marca que generen contenido a escala acorde con la marca.

Las áreas clave de esta alianza incluyen:

Acceso a los modelos de IA de Google en las aplicaciones de Adobe: los clientes de Adobe tendrán acceso a los últimos modelos de IA de Google dentro de las aplicaciones creativas de Adobe, como Firefly, Express, Photoshop, Premiere y otras, así como a través de GenStudio, para generar imágenes más ricas, vídeos de mayor calidad y mucho más, con precisión y control. Esto amplía la estrategia de modelos de partners de Adobe, ofreciendo a los creadores, profesionales creativos y empresas la flexibilidad y la posibilidad de trabajar con los mejores modelos de IA del sector, todo ello dentro del ecosistema creativo de confianza de Adobe.

Personalización de modelos para los clientes empresariales de Adobe: los clientes empresariales de Adobe podrán utilizar los modelos de IA de Google en la plataforma Vertex AI de Google Cloud y aplicar sus datos propios para personalizarlos a través de Adobe Firefly Foundry. Este enfoque les permite crear modelos de IA específicos para cada marca, capaces de generar experiencias de contenido de alta calidad a gran escala. Los modelos de IA de Google en Vertex AI ofrecen sólidos compromisos de datos para garantizar que los datos de los clientes no se utilicen para entrenar los modelos básicos de la empresa.

Estrategia conjunta de comercialización: Adobe y Google Cloud trabajarán juntos para ampliar el acceso a estas innovaciones de IA a clientes de todo el mundo. A través de actividades coordinadas de comercialización, las empresas mostrarán cómo sus capacidades combinadas permiten a los profesionales de los negocios, los creadores, los profesionales creativos y las empresas mejorar su producción creativa y lograr resultados más impactantes.

Socios de innovación: Adobe y Google Cloud seguirán colaborando como socios de innovación.

“En Adobe, estamos liderando el camino para despertar la creatividad de todos en la era de la IA”, afirmó Shantanu Narayen, presidente y director ejecutivo de Adobe. “Nuestra asociación con Google Cloud aúna el ADN creativo de Adobe y los modelos de IA de Google para permitir a los creadores y las marcas ampliar los límites de lo posible, desde Adobe Firefly y Creative Cloud hasta Adobe Firefly Foundry”.

“Adobe y Google Cloud comparten la visión de proporcionar a la comunidad creativa herramientas basadas en IA que están impulsando el avance del sector”, afirma Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud. “Al integrar los modelos de Google directamente en el ecosistema creativo de confianza de Adobe, ofrecemos a todo el mundo, desde creadores y profesionales creativos hasta grandes marcas globales, las herramientas y plataformas de IA que necesitan para acelerar drásticamente la creación de contenido y hacer realidad conceptos creativos que antes eran imposibles”.

El anuncio sigue a la nueva alianza de Adobe con YouTube, que permitirá a los creadores de todo el mundo producir contenidos increíbles y aumentar su audiencia. La alianza lleva las herramientas de edición de vídeo líderes en el sector de Premiere a YouTube Shorts a través de un nuevo espacio de creación, Create for YouTube Shorts, que pronto estará disponible en la aplicación móvil Premiere, lo que permitirá a los creadores editar, publicar y compartir fácilmente vídeos directamente en YouTube Shorts para llegar a nuevas audiencias.