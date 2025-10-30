Apple gasta más de 7 millones de euros en «lobbies» en la UE

Apple ha gastado más dinero haciendo presión sobre los funcionarios de la UE en 2025 que en cualquier año anterior, según un nuevo conjunto de datos del Observatorio de Europa Corporativa, que informa que Apple ahora asigna aproximadamente 7 millones de euros anuales para influir en la regulación europea.

El informe identifica a Apple como uno de los diez mayores grupos de presión del sector tecnológico en Europa. Esas diez empresas juntas representan 49 millones de euros de la industria digital de un total de 151 millones de euros registrados en el Registro de Transparencia de la UE para 2025. Apple reveló previamente el gasto entre 3,5 millones y 3,75 millones de euros en el año en 2021, duplicando casi el gasto declarado en cuatro años.

El informe atribuye el aumento a la actividad regulatoria en curso de la UE dirigida a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, incluida la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA y la aplicación del RGPD. La investigación señala que Apple participó en 29 reuniones formales con funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea entre enero y junio de 2025. Amazon registró 43 reuniones en la misma ventana, Microsoft 36, Google 35 y Meta 27.

La política de inteligencia artificial fue el tema más frecuente de los debates a nivel de la Comisión en el período. Según las actas de la reunión, se ha hacito referencia a la IA en 58 de las 146 reuniones registradas con las cinco mayores empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Otros archivos en los que Apple y sus compañeros presionaron incluyen centros de datos e infraestructura en la nube (23 reuniones), la Ley de Servicios Digitales (17), la Ley de Mercados Digitales (16) y la próxima Ley de Equidad Digital (16).