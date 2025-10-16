Ratón MX Master 4 de Logitech

Logitech ha presentado el MX Master 4, el último miembro de su reconocida serie de ratones para trabajadores profesionales. Diseñado para creativos, desarrolladores y usuarios de negocio, este modelo incorpora por primera vez retroalimentación háptica, software avanzado y una conectividad más potente, marcando un nuevo estándar en control, precisión y productividad incluso en los entornos de trabajo más exigentes.
“En un mundo que cada vez va más rápido, los usuarios necesitan herramientas que les permitan transformar su forma de trabajar para ser más eficientes”, explica Tolya Polyanker, General Manager de MX Business en Logitech, “Con MX Master 4 hemos querido ofrecer una experiencia más inmersiva y rápida gracias al feedback háptico y al acceso inmediato a sus herramientas favoritas con el nuevo Actions Ring”.
Control intuitivo con retroalimentación háptica
El MX Master 4 ha sido diseñado para transformar la interacción con el ratón gracias a un sistema háptico personalizable que ofrece vibraciones sutiles en funciones como el desplazamiento, la navegación o la selección. Esta precisión táctil resulta especialmente útil en tareas como la edición de vídeo, el diseño gráfico o el análisis de datos.
Actions Ring, atajos siempre a mano
Con la ayuda de Logi Options+, el nuevo Actions Ring funciona como una capa digital que permite personalizar accesos directos y comandos según la aplicación que se esté utilizando. Así, el usuario puede asignar funciones específicas en Photoshop o automatizar tareas en Excel, ahorrando hasta un 33% del tiempo y reduciendo en un 63% los movimientos repetitivos del ratón.
Conectividad más potente y diseño duradero
Este nuevo modelo incorpora un chip de alto rendimiento y una antena optimizada que ofrecen el doble de fuerza de conexión que la generación anterior. Además, su dongle USB-C garantiza un emparejamiento rápido y fiable con ordenadores, portátiles o tabletas. Fabricado con materiales resistentes y gracias a un diseño robusto, el MX Master 4 está preparado para soportar el uso intensivo del día a día.
Preparado para entornos corporativos
La versión MX Master 4 for Business facilita tanto la vida de los empleados como de los equipos de TI. Puede desplegarse fácilmente a gran escala y permite monitorización remota a través de Logitech Sync, sin necesidad de visitas presenciales al equipo de TI. Además, Logi Bolt garantiza una conexión segura y estable incluso en oficinas de alta densidad.
Diseño sostenible
Logitech mantiene su compromiso con la sostenibilidad incorporando un mínimo de 48% de plástico reciclado en este modelo, una rueda de aluminio de bajo carbono y una batería con 100% de cobalto reciclado. El embalaje está fabricado con papel procedente de bosques certificados FSC™, y su diseño modular permite un desmontaje sencillo para facilitar el reciclaje.
Principales especificaciones técnicas
El Logitech MX Master 4 incorpora una rueda MagSpeed capaz de desplazarse hasta 1.000 líneas por segundo, un sensor de 8.000 DPI que garantiza precisión en casi cualquier superficie, incluido el cristal, y clics silenciosos con un 90% menos de ruido que la generación anterior. Su batería recargable por USB-C ofrece hasta 70 días de autonomía y permite tres horas de uso con solo un minuto de carga. Además, permite conectar y alternar entre tres dispositivos y transferir archivos entre ellos mediante la app Logi Options+.
Precio y disponibilidad
El MX Master 4 es estará disponible en color grafito, blanco, gris y negro a un precio recomendado de 129,99 € a partir del 30 de septiembre en Norteamérica y Europa. La versión MX Master 4 for Mac estará disponible en color gris plateado y negro a un precio recomendado de 129,99 € a partir del 30 de septiembre e incluirá una suscripción gratuita de un mes a Adobe Creative Cloud con aplicaciones como Photoshop, Lightroom y Premiere Pro.
La versión MX Master 4 for Business estará disponible en grafito en logitech.comy distribuidores autorizados por el mismo precio de 129,99 €
