watchOS 26 añade cuatro nuevas esferas al Apple Watch

Durante su evento «Maravillas a la vista«, Apple también lanzó la versión definitiva de watchOS 26. Hay cuatro nuevas esferas de reloj incluidas en la próxima actualización, algunas de las cuales ya habrás visto adornando el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3.

Según las notas de lanzamiento de Apple, son las siguientes:

Exactograph es una reimaginación moderna de un reloj regulador tradicional que separa horas, minutos y segundos para un cronometraje más preciso

Flujo utiliza números de vidrio líquido que refractan un orbe fluido de color que responde a los movimientos de su muñeca

Precisión actúa como una brújula en vivo que muestra dónde se encuentra en relación con las ubicaciones guardadas en Mapas o puntos de interés (disponible en Apple Watch Ultra)

Hermès Faubourg Party presenta cortos animados que aparecen según la hora del día o tus movimientos, con una serie de personajes (disponible en Apple Watch Hermès)

Estas caras también están llegando a modelos más antiguos. Waypoint es exclusivo de los modelos Apple Watch Ultra, además de las dos caras Ultra existentes llamadas Wayfinder y Modular Ultra.

Exactograph y Flujo, los cuales estarán disponibles para todos los modelos de Apple Watch compatibles con watchOS 26. Como recordatorio, la cara de Fotos existente también se ha mejorado con un nuevo diseño con Liquid Glass, elevando los números para que más de sus fotos sean visibles.