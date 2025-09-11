¿De verdad crees que el iPhone Air no cambia nada?

De verdad que lo entiendo. Más de una década de iPhone hace que tengamos callo a la hora de ver las presentaciones de nuevos teléfonos. Pero seamos honestos. Estamos en una época en que es difícil adivinar en muchos casos, desde media distancia, si el señor o la señora que tenemos delante está usando un teléfono con iOS o con Android.

«Los teléfonos móviles son todos iguales» y no hablo solo de los iPhone entre los iPhone, todos los teléfonos han perfeccionado el arte de la imitación (aunque sigan siéndolo). Si a esto sumas que la mayor parte de la gente que ves está interactuando con apps de grandes plataformas (Instagram, TikTok, Facebook… juegos) sus interfaces son muy parecidos en las diferentes plataformas.

Apple está intentado volver a jugar la carta de la diferenciación en software con su nuevo lenguaje visual, Liquid Glass (o Cristal Líquido).

Pero el hardware… pasado mañana empezaremos a ver teléfonos Android en naranja chillón y en diferentes tonos pastel. Con plástico casi todo es posible… salvo que sea tan delgado que se vuelva quebradizo. O que utilices titanio, claro.

Dime que verás un iPhone Air en un bar y no sabrás automáticamente que lo es. Les va a costar mucho imitar con éxito ese diseño.

Pero no es solo eso. No es solo que -por fin- el iPhone sea diferente del resto (incluyendo sus propios hermanos mayores y menores). Es que además viene con unas características técnicas verdaderamente punteras. Eumeremos:

Hay un material y un diseño de cuerpo (Unibody) completamente nuevos.

Hay un chip nuevo y más rápido, con GPUs diseñadas específicamente para cargas de trabajo de IA (recordemos que el motor neural de Apple fue creado para algoritmos de aprendizaje automático mucho más básicos, no para LLMs).

Hay un aumento del 50% en la RAM.

El sensor de la cámara frontal tiene el doble de píxeles y es cuadrado.

El teleobjetivo tiene 4 veces más píxeles, lo que permite un zoom óptico de 8x por hardware.

La batería es mucho más grande, gracias a que el modelo Pro adopta el truco del Air de agrupar toda la electrónica en una plataforma más grande y estéticamente más atractiva.

Hay una refrigeración mucho mejor, lo que permite un rendimiento sostenido superior.

La carga es más rápida.

De acuerdo, puedes ponerte cínico y decir que el iPhone Air te parece caro (¡qué novedad tratándose de Apple!) pero no quieras parecer serio diciendo que el iPhone Air es más de lo mismo, que no aporta nada, o que por ese precio, te comprarías mejor un Pro.

Perfecto, por 100€ más cómprate un Pro, el Air no es para ti. Tú lo sabes, Apple lo sabe y a los demás no nos importa.

Pero el iPhone Air es una brisa de aire fresca en un mar de indiferenciación. Llevamos años pidiendo a Apple que innove. Lo hace, ¿y tu respondes con bostezos? ¿Qué esperabas?