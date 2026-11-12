Haz que el Apple Watch escuche el timbre de la puerta (y otros sonidos)

Una de las funciones de accesibilidad de Apple en el iPhone permite escuchar sonidos importantes a tu alrededor, como un timbre, sirena o alarma, y te envía una notificación cuando escucha uno.

La función se ha extendido a los nuevos modelos de Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 de Apple, por lo que la alerta llega a tu muñeca incluso cuando tu iPhone no está contigo.

Es especialmente útil para las personas sordas o con problemas de audición, pero también tiene usos cotidianos. Si usas auriculares con cancelación de ruido mientras trabajas y no quieres perderte el timbre, si estás esperando una entrega, por ejemplo, tu Apple Watch puede avisarte.

Sonidos que el Apple Watch puede detectar

El reconocimiento de sonido puede detectar los siguientes 15 sonidos. Cualquier cosa que actives en la lista de sonidos del iPhone también es detectada por tu Apple Watch cuando «Detectar usando el Apple Watch» está habilitado:

Alarma de incendio

Sirena

Alarma de humo

Gato

Perro

Electrodomésticos

Bocina De Coche

Timbre

Golpe En La Puerta

Rompiendo Vidrios

Hervidor

Agua corriendo

Bebé Llorando

Toses

Gritos

Si un sonido no se reconoce automáticamente, también puede enseñarle a su iPhone una alarma personalizada o un aparato personalizado o un timbre de la misma lista de sonidos.

Lo que necesitarás

Necesitarás un Apple Watch Series 12 o Ultra 4 emparejado con un iPhone 11 o posterior, o un iPhone SE (segunda generación o posterior), con iOS 27. Si ya usas el reconocimiento de sonido en tu iPhone, se enciende automáticamente para tu Apple Watch, por lo que es posible que no tengas que hacer nada. De cualquier manera, así es como se configura:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone y toca Accesibilidad. En la sección «Audición», pulsa Reconocimiento de sonidos y nombres. Pulsa Reconocimiento de sonidos y activa el interruptor Reconocimiento de sonido, luego activa Detectar usando el Apple Watch. Toca Sonidos y activa los sonidos que quieras escuchar, como el timbre. También puede elegir un tono de alerta específico para cada sonido.

Apple dice que el reconocimiento de sonido se procesa en tu Apple Watch y iPhone y no graba ni almacena audio. Sin embargo, no debe tratarse como un sistema de seguridad. No debes confiar en él en situaciones en las que puedas resultar dañado o lesionado, en situaciones de alto riesgo o de emergencia, o para la navegación, según las directrices de Apple.