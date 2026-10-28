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Anuncios de Apple: historias de Apple Watch

28 octubre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha continuado con su serie «True Apple Watch Story»(Historias verídicas con el Apple Watch), con dos personas más que aseguran que el Apple Watch les ha salvado la vida. Uno habla de la detección del ritmo cardiaco y el otro de como la «ramificación» de cerrar los anillos ayudó a esta persona a perder peso y cambiar su vida.

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Alf

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