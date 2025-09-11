visionOS 26 añade el nuevo entorno Júpiter para Vision Pro

Apple previsualizó el entorno Jupiter para los asistentes a la WWDC en junio, pero esta es la primera vez que los propietarios de Vision Pro han podido probarlo por sí mismos en la comodidad de su propia casa.

En visionOS 26, el entorno Morning Light ha dado paso a Júpiter, que debe descargarse primero para experimentarlo.

Júpiter es el planeta giratorio más rápido de nuestro sistema solar, con un día que solo dura 10 horas, y Apple te da una muestra de él gracias a una nueva opción «Explorar Júpiter» que hace que este entorno sea más interactivo que otros.

Tu perspectiva real en el entorno es de una de las lunas internas de Júpiter llamada Amalthea, y puedes acelerar el tiempo para ver la luz del sol romper a través de Júpiter mientras enormes tormentas se arremolinan a través de su superficie.

Una nueva interfaz le permite seleccionar entre las horas del día para ver cómo cambian la iluminación y las alineaciones lunares con el tiempo. Las opciones incluyen amanecer, amanecer, tarde, puesta de sol y noche. También hay un control deslizante que puedes usar para recorrer la hora del día.

Sin embargo, si solo te sientas y observas la escena a un ritmo normal, en realidad puedes ver la Gran Mancha Roja de Júpiter, la tormenta más grande y duradera de nuestro sistema solar, girando gradualmente en la distancia. Es bastante espectacular.

En caso de que te estés preguntando qué tan realista es el planeta, las imágenes que Apple ha utilizado son de la NASA, por lo que son tan auténticas como uno puede esperar.