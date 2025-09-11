Todos los iPhone 17 comienzan con 256 GB, el Pro Max llega los 2 TB

Por primera vez, todos los modelos de la nueva línea iPhone 17 de Apple cuentan con una capacidad de almacenamiento base de 256 GB.

El iPhone 17 normal ahora viene en opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, mientras que el nuevo iPhone Air y el iPhone 17 Pro vienen en capacidades de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Mientras tanto, el iPhone 17 Pro Max se ofrece en las mismas tres capacidades que el iPhone Air y el iPhone 17 Pro, pero con la adición de una opción máxima de 2 TB.