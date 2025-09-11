Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iPhone 17

Todos los iPhone 17 comienzan con 256 GB, el Pro Max llega los 2 TB

11 septiembre, 20251 Mins read

Por primera vez, todos los modelos de la nueva línea iPhone 17 de Apple cuentan con una capacidad de almacenamiento base de 256 GB.

Screenshot

El iPhone 17 normal ahora viene en opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, mientras que el nuevo iPhone Air y el iPhone 17 Pro vienen en capacidades de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Mientras tanto, el iPhone 17 Pro Max se ofrece en las mismas tres capacidades que el iPhone Air y el iPhone 17 Pro, pero con la adición de una opción máxima de 2 TB.

Previous post Aplicación de la integridad de memoria: Una visión completa para la seguridad de la memoria en dispositivos Apple
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iPhone 16iPhone 17

Apple lanza un nuevo cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W

11 septiembre, 2025
iPhone 17La columna de Alf

¿De verdad crees que el iPhone Air no cambia nada?

11 septiembre, 2025
iPhone 17

El iPhone Air estrena el módem C1X 5G

10 septiembre, 2025
iPhone 17

La familia iPhone 17 estrena el chip N1 de Apple con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6

10 septiembre, 2025