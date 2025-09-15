Cómo enviar mensajes de texto con Siri

Obviamente, puedes enviar mensajes de texto en un iPhone o iPad usando el teclado, pero en muchas ocasiones (por ejemplo, conduciendo), es más fácil hacerlo usando Siri, el «asistente digital personal» de Apple. Así es como se hace:

Activa Siri: Di «Oye, Siri» (si no conduces puedes presionar el botón lateral para activarlo) Seguido de «Envia un mensaje de texto a …» (indica el nombre del contacto o relación (padre, hijo, etc.) o del grupo al que deseas enviar un mensaje. Por ejemplo, «Envía un mensaje a Alf» o «Envía un mensaje al grupo Familia» (es importante que digas el nombre exacto del grupo porque, a pesar de lo que dice, Siri no es muy inteligente y en seguida se confunde). Si el contacto tiene varios números, Siri le preguntará cuál usar (móvil, trabajo, etc). Esto quiere decir que si no lo sabes de antemano, Siri no te ayudará. Dicta tu mensaje: cuando Siri te pregunte: «¿Qué quieres decir?», empieza a dictar tu mensaje. Si tienes costumbre de puntuar los textos (ojalá que si) tienes que ir diciendo en voz alta la puntuación necesaria (abre interrogación, coma, punto y aparte, etc.). Normalmente lo entiende bien, si lo dices todo seguido, si haces una pausa entre «abre» e «interrogación» puede interpretarlo como dos palabras. Normalmente Siri te leerá el mensaje que ha entendido y te dará la opción de corregirlo o enviarlo. Si deseas corregirlo, vuelve a repetir todo el proceso (menos el destinatario que ya lo conoce). Cuando te pregunte Siri “¿Lo envío?”, di “Sí” o “Enviar” para confirmar. ¡Hecho!

Pd.: Desgraciadamente, Telegram aún no es compatible con Siri.

Pd. 2: también le puedes pedir que te lea los últimos mensajes que han llegado y te irá diciendo quién lo envía y lo que dice (salvo que sea una imagen, claro). Tambien te puede decir que ha enviado un mensaje largo, entonces tendrás que decirle que te lo lea: «Oye Siri, léeme el mensaje que ha enviado Zutanito».

Pd. 3: Si una vez que te ha leído el mensaje y te ha preguntado si quieres responder, le has respondido «no» pero te arrepientes y querrías enviar una respuesta, solo tienes que decir «responder» sin añadir el nombre, y automáticamente seleccionará la persona.