Cómo enviar mensajes de texto con Siri

Obviamente, puedes enviar mensajes de texto en un iPhone o iPad usando el teclado, pero en muchas ocasiones (por ejemplo, conduciendo), es más fácil hacerlo usando Siri, el «asistente digital personal» de Apple. Así es como se hace:
- Activa Siri:
- Di «Oye, Siri» (si no conduces puedes presionar el botón lateral para activarlo)
- Seguido de «Envia un mensaje de texto a …» (indica el nombre del contacto o relación (padre, hijo, etc.) o del grupo al que deseas enviar un mensaje. Por ejemplo, «Envía un mensaje a Alf» o «Envía un mensaje al grupo Familia» (es importante que digas el nombre exacto del grupo porque, a pesar de lo que dice, Siri no es muy inteligente y en seguida se confunde).
- Si el contacto tiene varios números, Siri le preguntará cuál usar (móvil, trabajo, etc). Esto quiere decir que si no lo sabes de antemano, Siri no te ayudará.
- Dicta tu mensaje: cuando Siri te pregunte: «¿Qué quieres decir?», empieza a dictar tu mensaje. Si tienes costumbre de puntuar los textos (ojalá que si) tienes que ir diciendo en voz alta la puntuación necesaria (abre interrogación, coma, punto y aparte, etc.). Normalmente lo entiende bien, si lo dices todo seguido, si haces una pausa entre «abre» e «interrogación» puede interpretarlo como dos palabras.
- Normalmente Siri te leerá el mensaje que ha entendido y te dará la opción de corregirlo o enviarlo. Si deseas corregirlo, vuelve a repetir todo el proceso (menos el destinatario que ya lo conoce).
- Cuando te pregunte Siri “¿Lo envío?”, di “Sí” o “Enviar” para confirmar.
- ¡Hecho!
Pd.: Desgraciadamente, Telegram aún no es compatible con Siri.
Pd. 2: también le puedes pedir que te lea los últimos mensajes que han llegado y te irá diciendo quién lo envía y lo que dice (salvo que sea una imagen, claro). Tambien te puede decir que ha enviado un mensaje largo, entonces tendrás que decirle que te lo lea: «Oye Siri, léeme el mensaje que ha enviado Zutanito».
Pd. 3: Si una vez que te ha leído el mensaje y te ha preguntado si quieres responder, le has respondido «no» pero te arrepientes y querrías enviar una respuesta, solo tienes que decir «responder» sin añadir el nombre, y automáticamente seleccionará la persona.
