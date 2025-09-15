Tarifas de sustitución y reparación de la batería del iPhone Air fuera de garantía

Apple ha publicado las tarifas de reparación fuera de garantía para todos los modelos de iPhone 17 y iPhone Air.

En general, las tarifas de reparación no han sufrido grandes cambios, pero podemos echar un vistazo a los costos del nuevo modelo de iPhone Air con un diseño ultrafino:

• Pantalla agrietada (solo en la parte delantera): 405€ (29€ con AppleCare)

• Daños en el cristal trasero: 169€ (29€ con AppleCare)

• Pantalla agrietada y daños en el cristal trasero: 499€ (58€ con AppleCare)

• Batería: 135 € (0€ con AppleCare)

• Cámara trasera: 199€ (99€ con AppleCare)

• Otros daños: 859€ (99€ con AppleCare)