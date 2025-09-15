Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iPhone 17

Tarifas de sustitución y reparación de la batería del iPhone Air fuera de garantía

15 septiembre, 20251 Mins read

Apple ha publicado las tarifas de reparación fuera de garantía para todos los modelos de iPhone 17 y iPhone Air.

En general, las tarifas de reparación no han sufrido grandes cambios, pero podemos echar un vistazo a los costos del nuevo modelo de iPhone Air con un diseño ultrafino:

• Pantalla agrietada (solo en la parte delantera): 405€ (29€ con AppleCare)
• Daños en el cristal trasero: 169€ (29€ con AppleCare)
• Pantalla agrietada y daños en el cristal trasero: 499€ (58€ con AppleCare)
• Batería: 135 € (0€ con AppleCare)
• Cámara trasera: 199€ (99€ con AppleCare)
• Otros daños: 859€ (99€ con AppleCare)

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

