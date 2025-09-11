Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Los AirPods Pro 3 tienen nuevas almohadillas de silicona con cinco tamaños

11 septiembre, 20251 Mins read

Los AirPods Pro 3 tienen un diseño actualizado que Apple dice que es más ergonómico, y nuevas almohadillas que se supone que son mejores para eliminar el sonido ambiental.

Apple ha incluido nuevas almohadillas para oídos que fusionan una fina capa de microesferas de espuma suave con una carcasa de silicona para un mejor aislamiento pasivo del ruido.

Las almohadillas vienen en cinco tamaños, incluyendo XXS, XS, S, M y L. El tamaño XXS más pequeño no estaba disponible con los AirPods Pro 2.

Las nuevas almohadillas de silicona, la gama más amplia de opciones de tamaño, el audio computacional mejorado y los cambios de diseño para que los auriculares se ajusten más ergonómicamente en el oído ayudan a que los AirPods Pro 3 sean 2 veces mejores en la cancelación activa de ruido que los AirPods Pro 2.

