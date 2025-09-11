Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AirPods

Los AirPods Pro 3 no incluyen cable en la caja

11 septiembre, 20251 Mins read

Mientras que los AirPods Pro 2 incluían un cable de carga USB-C en la caja, los AirPods Pro 3 vienen sin uno, según Apple.

La página de especificaciones técnicas de Apple para los AirPods Pro 3 confirma que el cable de carga USB-C se vende por separado.

La funda de los AirPods Pro 3 se puede cargar de forma inalámbrica con cargadores MagSafe, Qi y Apple Watch, por lo que no se requiere estrictamente un cable de carga.

