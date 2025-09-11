Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Apple lanza un nuevo cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W

11 septiembre, 20251 Mins read

Apple ha lanzado una nueva versión de su cargador MagSafe con certificación Qi2 de 25 W. Está disponible para ordenar ahora con un cable USB-C de un metro o dos metros conectado, con precios que oscilan entre 49€ (1 metro) y 59€ (2 m.).

Por lo que podemos decir, el único cambio con el nuevo cargador MagSafe es la compatibilidad con Qi2 25W, también conocido como Qi 2.2. Con esta certificación, el nuevo cargador MagSafe puede cargar de forma inalámbrica los Pixel 10 de Google y otros dispositivos compatibles a velocidades de hasta 25 W, mientras que la versión anterior del cargador MagSafe solo ofrece velocidades de carga de 25 W para todos los modelos de iPhone 16 y iPhone 17, excluyendo el iPhone 16e.

Con iOS 26, todos los modelos de iPhone 16iPhone 17 admiten Qi2 25W, excepto el iPhone 16e.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

