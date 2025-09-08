iOS 26: crea un recordatorio para devolver una llamada

Acordarte de devolver una llamada puede ser un desafío si estás hasta la coronilla de tareas durante el día. Afortunadamente, iOS 26 introduce una forma simplificada de configurar recordatorios de devolución de llamada directamente desde la aplicación Teléfono, lo que te permite un respiro y no olvidar que prometiste llamar..

Establecer un recordatorio de devolución de llamada para una llamada perdida

Con iOS 26 podrás crear recordatorios de devolución de llamada de la siguiente manera:

Abre la aplicación Teléfono .

. Toca la pestaña Llamadas y, a continuación, desplázate hasta Recientes .

y, a continuación, desplázate hasta . Desliza el dedo hacia la izquierda sobre una llamada y, a continuación, toca el icono del reloj azul .

. Elige una de los siguientes opciones: Recordar en 1 hora, Recuérdame esta noche, Recordar mañana, Recordar más tarde…

Eso es todo. Si eliges Recordarme más tarde…, verás una interfaz de Nuevo recordatorio donde puedes personalizar la hora y la fecha del recordatorio, y también elegir a qué lista de recordatorios debe agregarse. El recordatorio de devolución de llamada aparecerá en su aplicación Recordatorios con el nombre del contacto, el número de teléfono y cualquier nota que hayas agregado.



Todos los recordatorios de llamadas aparecen automáticamente en la aplicación Recordatorios. Puedes ver, editar o marcar estos recordatorios como completados, igual que cualquier otro recordatorio.

Para devolver rápidamente la llamada a alguien desde una notificación de recordatorio, toca la alerta y luego toca el icono del teléfono en los detalles del recordatorio.



