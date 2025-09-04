iOS 26 añade la opción «Traslúcido» junto con el modo claro y oscuro

Apple en iOS 26 ha introducido una tercera opción de apariencia de pantalla llamada «Traslúcido», expandiéndose más allá de las opciones tradicionales de modo claro y oscuro que han definido la experiencia del iPhone en las versiones recientes de iOS.

El nuevo modo aprovecha el lenguaje de diseño «Liquid Glass» de Apple, presentado como parte del nuevo rediseño de software más amplio de la compañía desde iOS 7. Traslúcido transforma los iconos de la aplicación utilizando múltiples capas de material translúcido que responde dinámicamente al contenido y al contexto.

A diferencia de los modos Claro y Oscuro, Traslúcido crea una estética más transparente que permite que el contenido subyacente se muestre a través de los elementos de la interfaz. El modo funciona junto con el nuevo sistema de diseño universal de Apple, que tiene como objetivo crear consistencia en todas las plataformas de Apple «mientras mantiene las características únicas de cada dispositivo», según la compañía.

Los iconos de la aplicación se han rediseñado para admitir la nueva opción de apariencia, con el mismo material de vidrio líquido que se adapta de forma inteligente entre diferentes entornos de iluminación. El modo se extiende más allá de los iconos a los widgets y otros elementos de la interfaz, ofreciendo a los usuarios una forma completamente nueva de personalizar la apariencia visual de su iPhone.

¿A ti qué te parece?