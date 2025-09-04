Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iOS 26iPad

Cómo usar Imagen dentro de imagen en iOS 16

4 septiembre, 20251 Mins read

Con la compatibilidad con Imagen dentro de imagen (Picture-in-Picture «PiP») en iOS 14 y versiones posteriores, los usuarios de iPhone ahora pueden ver un vídeo o hacer una llamada de FaceTime mientras usan otra aplicación, siempre y cuando esa aplicación sea compatible con PiP (como Apple TV, Apple Podcasts, Safari, FaceTime, iTunes y otros). Sin embargo, YouTube aún no admite la función. Y no puedes usar PiP mientras reproduces un vídeo en Fotos.

Así es como se usa la función en iOS 16:

Habilitar Imagen dentro de imagen

  1. Abre Ajustes en tu iPhone.
  2. Pulsa en General.
  3. Selecciona Imagen dentro de Imagen.
  4. Activa «Iniciar modo PiP automáticamente» para que los vídeos entren automáticamente en modo PiP cuando salgas de una aplicación (puede que esté activado por omisión).
  5. Para algunas aplicaciones, como YouTube, es posible que también debas habilitar la configuración de PiP dentro del propio menú de configuración de la aplicación.

Usar Imagen dentro de imagen

  1. Empieza a visionar un vídeo compatible: (por ejemplo, en YouTube o en la aplicación Apple TV) o inicia una llamada de FaceTime.
  2. Desliza hacia arriba: desde la parte inferior de la pantalla o presiona el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio mientras se reproduce el vídeo o la llamada.
  3. El vídeo se reducirá a una ventana PiP más pequeña en una esquina de la pantalla.
Screenshot

Control de la ventana PiP

  • Mover el vídeo: toca y arrastra la ventana de PiP a una esquina diferente de la pantalla.
  • Ocultar el vídeo: arrastra la ventana PiP fuera del borde izquierdo o derecho de la pantalla para ocultarla temporalmente.
  • Redimensionar el vídeo: amplia la ventana PiP para hacerla más grande, o redúcela para hacerla más pequeña.
  • Cerrar el vídeo: toca la ventana PiP para mostrar los controles y, a continuación, toca el botón Cerrar (X) para salir del modo PiP.
  • Volver a pantalla completa: toca la ventana PiP para mostrar los controles, luego toca el botón Restaurar pantalla completa para volver a la vista de vídeo completa.
