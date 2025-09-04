Cómo usar Imagen dentro de imagen en iOS 16

Con la compatibilidad con Imagen dentro de imagen (Picture-in-Picture «PiP») en iOS 14 y versiones posteriores, los usuarios de iPhone ahora pueden ver un vídeo o hacer una llamada de FaceTime mientras usan otra aplicación, siempre y cuando esa aplicación sea compatible con PiP (como Apple TV, Apple Podcasts, Safari, FaceTime, iTunes y otros). Sin embargo, YouTube aún no admite la función. Y no puedes usar PiP mientras reproduces un vídeo en Fotos.

Así es como se usa la función en iOS 16:

Habilitar Imagen dentro de imagen

Abre Ajustes en tu iPhone. Pulsa en General. Selecciona Imagen dentro de Imagen. Activa «Iniciar modo PiP automáticamente» para que los vídeos entren automáticamente en modo PiP cuando salgas de una aplicación (puede que esté activado por omisión). Para algunas aplicaciones, como YouTube, es posible que también debas habilitar la configuración de PiP dentro del propio menú de configuración de la aplicación.

Usar Imagen dentro de imagen

Empieza a visionar un vídeo compatible: (por ejemplo, en YouTube o en la aplicación Apple TV) o inicia una llamada de FaceTime. Desliza hacia arriba: desde la parte inferior de la pantalla o presiona el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio mientras se reproduce el vídeo o la llamada. El vídeo se reducirá a una ventana PiP más pequeña en una esquina de la pantalla.

Control de la ventana PiP