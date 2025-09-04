Cómo usar Imagen dentro de imagen en iOS 16

Con la compatibilidad con Imagen dentro de imagen (Picture-in-Picture «PiP») en iOS 14 y versiones posteriores, los usuarios de iPhone ahora pueden ver un vídeo o hacer una llamada de FaceTime mientras usan otra aplicación, siempre y cuando esa aplicación sea compatible con PiP (como Apple TV, Apple Podcasts, Safari, FaceTime, iTunes y otros). Sin embargo, YouTube aún no admite la función. Y no puedes usar PiP mientras reproduces un vídeo en Fotos.
Así es como se usa la función en iOS 16:
Habilitar Imagen dentro de imagen
- Abre Ajustes en tu iPhone.
- Pulsa en General.
- Selecciona Imagen dentro de Imagen.
- Activa «Iniciar modo PiP automáticamente» para que los vídeos entren automáticamente en modo PiP cuando salgas de una aplicación (puede que esté activado por omisión).
- Para algunas aplicaciones, como YouTube, es posible que también debas habilitar la configuración de PiP dentro del propio menú de configuración de la aplicación.
Usar Imagen dentro de imagen
- Empieza a visionar un vídeo compatible: (por ejemplo, en YouTube o en la aplicación Apple TV) o inicia una llamada de FaceTime.
- Desliza hacia arriba: desde la parte inferior de la pantalla o presiona el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio mientras se reproduce el vídeo o la llamada.
- El vídeo se reducirá a una ventana PiP más pequeña en una esquina de la pantalla.
Control de la ventana PiP
- Mover el vídeo: toca y arrastra la ventana de PiP a una esquina diferente de la pantalla.
- Ocultar el vídeo: arrastra la ventana PiP fuera del borde izquierdo o derecho de la pantalla para ocultarla temporalmente.
- Redimensionar el vídeo: amplia la ventana PiP para hacerla más grande, o redúcela para hacerla más pequeña.
- Cerrar el vídeo: toca la ventana PiP para mostrar los controles y, a continuación, toca el botón Cerrar (X) para salir del modo PiP.
- Volver a pantalla completa: toca la ventana PiP para mostrar los controles, luego toca el botón Restaurar pantalla completa para volver a la vista de vídeo completa.
