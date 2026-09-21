Ya están las herramientas Xcode para preparar apps para iPhone Duo

El viernes, Apple lanzó la primera versión beta de Xcode 27.1, dando a los desarrolladores las herramientas que necesitan para prepararse para el iPhone Duo. Ahora tienen aproximadamente un mes para probar sus aplicaciones en los muchos diseños posibles del iPhone plegable.

Xcode 27.1 incluye Swift 6.4 y SDK para iOS 27.1, iPadOS 27.1 y otros sistemas operativos de Apple. También añade herramientas específicamente destinadas a ayudar a los desarrolladores a ver cómo se comportan sus aplicaciones en el iPhone Duo.

Esto significa que los desarrolladores ahora pueden previsualizar el contenido utilizando la pantalla alternativa de un dispositivo a través de un nuevo grupo de Display en el lienzo de Xcode. Eso importa porque el iPhone Duo puede presentar aplicaciones en tamaños de pantalla y orientaciones dramáticamente diferentes.

La versión beta también incluye un tiempo de ejecución de iPhone Duo Simulator, aunque hay algunas limitaciones notables en este momento. Por ejemplo, Apple señala que StandBy no está disponible, y que la ejecución y depuración de la mayoría de las extensiones de aplicaciones tampoco es compatible actualmente.