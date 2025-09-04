Qué viene en Apple TV+: Slow Horses (T5)

Apple TV+ ha publicado el tráiler de la quinta temporada de «Slow Horses», el drama de espionaje ganador del premio Emmy y BAFTA protagonizado por el ganador del Premio de la Academia y nominado al Premio Emmy Sir Gary Oldman.

Adaptada de «London Rules», la siguiente novela de la serie de libros Mick Herron «Slough House» ganadora del premio CWA Gold Dagger, la quinta temporada de seis episodios de «Slow Horses» se estrena el 24 de septiembre de 2025 con el primer episodio, seguido de un episodio semanal hasta el 29 de octubre de 2025.

En la quinta temporada de «Slow Horses», todo el mundo sospecha cuando el nerd tecnológico residente Roddy Ho tiene una nueva novia glamorosa, pero cuando ocurren una serie de eventos cada vez más extraños en toda la ciudad, corresponde a los Slow Horses resolver cómo todo está conectado. Después de todo, Lamb sabe que en el mundo del espionaje, las Reglas de Londres, que te cubren las espaldas, siempre se aplican.