El tribunal permite que siga el acuerdo de búsqueda entre Google y Apple

No se prohibirá a Google celebrar acuerdos de búsqueda con empresas como Apple, ha sentenciado el juez que preside el caso antimonopolio entre Google y los Estados Unidos (via Bloomberg).

A Google no se le permite celebrar contratos exclusivos para la distribución de motores de búsqueda, pero todavía se le permite pagar a Apple para que sea una opción de motor de búsqueda en el iPhone. Apple gana alrededor de 20 mil millones de dólares anuales de Google, y había un riesgo de que a las dos empresas se les prohibiera celebrar acuerdos de motores de búsqueda.

Google está específicamente autorizado a realizar pagos y ofrecer «otra consideración» a los socios de distribución para la precarga o colocación de Google Search, Chrome y Gemini.

Google no tendrá que vender su navegador Chrome, o el sistema operativo Android. El juez dice que el gobierno «se excedió al buscar la desinversión forzada» de los activos.

Además de que se le prohiba celebrar contratos exclusivos de distribución de motores de búsqueda, Google también tendrá que compartir datos con motores de búsqueda rivales. El DOJ había pedido que Google se viera obligado a proporcionar datos sobre cómo decide qué hacer en función de una búsqueda determinada.

Google tiene un monopolio de búsqueda desde agosto de 2024, según la investigación, y el tribunal ha estado pensando qué medidas tomar para romper el monopolio de Google desde entonces. El DOJ estaba presionando por la venta de Chrome y la posible separación de Android.

Google apelará el fallo.