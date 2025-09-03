Dolby presenta Dolby Vision 2

Dolby Laboratories, líder en experiencias de entretenimiento inmersiva, anunció hoy Dolby Vision 2, una evolución innovadora de su innovación de calidad de imagen líder en la industria. Hisense es la primera marca de televisores en anunciar que traerá Dolby Vision 2 a su línea de televisores premium, como los televisores RGB-MiniLED. Esto se complementa con la principal empresa francesa de medios y entretenimiento CANAL+, que también ha anunciado su compromiso de apoyar a Dolby Vision 2.

Durante más de una década, Dolby Vision ha impulsado la calidad de la imagen como el estándar de oro para el HDR premium. Dolby Vision 2 se basa en este éxito y está diseñado específicamente para satisfacer las oportunidades en evolución de las experiencias televisivas actuales, sirviendo como una parte de la misión más amplia de Dolby de avanzar en la calidad de imagen en todos los entretenimientos y dispositivos, desde las pantallas más grandes hasta las más pequeñas.

«Hemos llegado a un punto de inflexión en el que la tecnología de la televisión ha cambiado drásticamente, mientras que los artistas continúan exigiendo herramientas aún más innovadoras», dijo John Couling, vicepresidente senior de entretenimiento de Dolby Laboratories. «Dolby Vision 2 redefine la forma en que pensamos en Dolby Vision para liberar todas las capacidades de los televisores modernos al tiempo que brinda a los artistas oportunidades sin precedentes para empujar sus límites creativos más allá que nunca».

Motor de imagen Dolby de próxima generación

Dolby Vision 2 funciona con un motor de imagen rediseñado y aún más potente. Este nuevo motor, cuando se combina con el extenso ecosistema de contenido de Dolby Vision, desbloquea aún más de su televisor. Esto está impulsado por una sólida canalización de contenido que abarca las películas y programas de televisión más populares de la actualidad, transmisiones deportivas semanales en vivo y una biblioteca de juegos en expansión, todo en Dolby Vision. Y con las nuevas herramientas que llegan a la comunidad creativa, el contenido en Dolby Vision se verá aún más asombroso cuando se disfrute en una pantalla Dolby Vision 2.

Inteligencia de contenido

Content Intelligence introduce nuevas herramientas para unir mejor la suite creativa a la sala de estar del espectador. Esta base permite que Dolby Vision 2 optimice de forma auténtica y automática su televisor para ofrecer una imagen más cautivadora basada en lo que está viendo y dónde está viendo. Y con las capacidades de IA, Dolby Vision 2 se adaptará de forma inteligente para dar la mejor presentación del contenido ajustado a su dispositivo y entorno de visualización.

La inteligencia de contenido incluye:

• Precision Black reduce la frustración del consumidor de que la imagen sea «demasiado oscura» al hacerla cristalina y mejorar la claridad en cualquier entorno de visualización sin comprometer la intención artística.

• Light Sense ajusta la calidad de la imagen a través de la detección avanzada de luz ambiental y nuevos datos de iluminación de referencia de la fuente de contenido para optimizar su televisor para la experiencia de visualización ideal.

• La optimización de deportes y juegos introduce nuevas mejoras, como los ajustes de puntos blancos y el control de movimiento diseñados específicamente para abordar las necesidades únicas de los deportes en vivo y los juegos.

Basándose en Content Intelligence, Dolby Vision 2 introduce un nuevo mapeo de tonos que aprovecha las mejoras modernas de la televisión. Los televisores de hoy en día son más brillantes y coloridos que nunca. Con el mapeo de tonos bidireccional, los creadores ahora tienen nuevos controles que les permitan arover al máximo estas pantallas mejoradas. Esto permite que los televisores de alto rendimiento ofrezcan un mayor brillo, un contraste más nítido y colores profundamente saturados, preservando al mismo tiempo la visión creativa del artista.

Ir más allá de HDR

Dolby Vision 2 amplía las capacidades de Dolby Vision más allá de HDR. Esto incluye características como Authentic Motion, la primera herramienta de control de movimiento impulsada por creatividad del mundo para hacer que las escenas se sientan más auténticamente cinematográficas sin problemas no deseados disparo por disparo.

Dolby Vision 2 estará disponible en dos niveles de productos de los fabricantes de televisores.

• Dolby Vision 2 Max ofrece la mejor imagen en los televisores de mayor rendimiento, añadiendo características premium adicionales diseñadas para utilizar todas las capacidades de estas pantallas.

• Dolby Vision 2 aporta una calidad de imagen dramáticamente mejorada a los televisores convencionales, ofreciendo las capacidades básicas de próxima generación que son posibles gracias al nuevo Dolby Image Engine y Content Intelligence.

Adopción de la industria:

Hisense será la primera marca de televisión en introducir Dolby Vision 2 en sus líneas de producto. Estos televisores serán alimentados por MediaTek Pentonic 800 con «MiraVision™ Pro» PQ Engine, el primer chip de silicio en integrar Dolby Vision 2. El tiempo y la disponibilidad se anunciarán en una fecha posterior.

A la espera del nuevo Apple TV+

Será casualidad, pero Apple está a punto de presentar sus nuevos productos de hardware, como la familia del iPhone 17, y podría anunciar un nuevo modelo revisado de Apple TV, que podría ser compatible con Dolby Vision 2 (o no).