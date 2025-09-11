Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Spotify Premium ya puede transmitir audio sin pérdida

11 septiembre, 2025

El miércoles pasado, Spotify anunció que comenzaría a implementar audio sin pérdidas para sus suscriptores de Spotify Premium. La compañía dice que los usuarios Premium recibirán una notificación en Spotify cuando la escucha sin pérdidas esté disponible para ellos.

Spotify Lossless permite a los usuarios transmitir pistas en calidad FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz. Se está implementando para móviles, ordenadores de sobremesa y tabletas.

También está llegando a los dispositivos que admiten Spotify Connect. Esto incluye productos de marcas como Sony, Bose, Samsung, Sennheiser y más; el soporte para dispositivos adicionales se implementará en octubre.

