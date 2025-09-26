Una actualización del software o del sistema operativo a veces puede resultar en problemas inesperados. La naturaleza del desarrollo de software y la introducción de características nuevas o modificadas a menudo significa que habrá incompatibilidades o discrepancias que interferirán con la aplicación bajo el uso normal.



Si tienes problemas con Apple Music, borrar la caché solucionará la mayoría de los problemas de reproducción localmente con Apple Music en macOS Tahoe. Puede solucionar algunos problemas de AirPlay, y los problemas de AutoMix (Fusión) y Fundido.

La clave para recordar es que borrar la caché no destruye ninguna preferencia de música guardada en Apple Music, ni la escucha cuenta. La aplicación siempre volverá a descargar la música en caché mientras la escuchas.

Cómo borrar la caché de Apple Music en macOS Tahoe

Screenshot