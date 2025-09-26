Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Cómo borrar la caché de Apple Music en macOS Tahoe

26 septiembre, 20251 Mins read

Una actualización del software o del sistema operativo a veces puede resultar en problemas inesperados. La naturaleza del desarrollo de software y la introducción de características nuevas o modificadas a menudo significa que habrá incompatibilidades o discrepancias que interferirán con la aplicación bajo el uso normal.

Si tienes problemas con Apple Music, borrar la caché solucionará la mayoría de los problemas de reproducción localmente con Apple Music en macOS Tahoe. Puede solucionar algunos problemas de AirPlay, y los problemas de AutoMix (Fusión) y Fundido.

La clave para recordar es que borrar la caché no destruye ninguna preferencia de música guardada en Apple Music, ni la escucha cuenta. La aplicación siempre volverá a descargar la música en caché mientras la escuchas.

Screenshot
  1. Cierra la app Apple Music por completo. Haz clic con el botón derecho en la aplicación en el Dock y selecciona Salir, o mientras estés en Música, selecciona Música y luego Salir de Música en la barra de menú.
  2. Abre Finder, selecciona Ir y luego Ir a la carpeta en la barra de menús.
  3. Introduce la ruta de caché ~/Biblioteca/Caches/ en el cuadro de texto y luego haz clic en Ir.
  4. Encuentra la caché de música abriendo la carpeta que comienza con com.apple.music.
  5. Selecciona el contenido de la carpeta y muévelo a la Papelera del Mac.
  6. Vacía la papelera haciendo clic con el botón derecho en el icono Papelera en el Dock seguido de Vaciar papelera.
  7. Reinicia tu Mac
