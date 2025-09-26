Qué viene en Apple TV+: Loot (T3)

La comedia de Apple TV+ «Loot» está en la tercera temporada con un vistazo a lo que Molly Wells, el elenco y algunos invitados especiales harán esta temporada. Dirigida por la estrella y productora ejecutiva Maya Rudolph, ganadora de seis premios Emmy, la tercera temporada de 10 episodios de «Loot» debutará en todo el mundo con los dos primeros episodios el miércoles 15 de octubre en Apple TV+, seguido de un nuevo episodio cada miércoles hasta el 10 de diciembre.

En «Loot», Molly Wells (Rudolph) se embarca en un viaje de autodescubrimiento después de obtener un acuerdo de divorcio de 87 mil millones de dólares de su rico marido multimillonario tecnológico John Novak (Adam Scott) de 20 años, y la encontramos prosperando en su papel como jefa de su organización filantrópica, la Fundación Wells. Molly ha aterrizado el avión para la tercera temporada, con los espectadores en el borde de sus asientos después del final de la segunda temporada que vio a Wells y a su asistente de confianza Nicholas (Joel Kim Booster) abordar el jet privado de Molly con sus órdenes de llevarla lo más lejos posible después de la reacción de sus compañeros multimillonarios sobre intensificar la filantropía y su incómodo intercambio con su colega Arthur (Nat Faxon) Arthur (Nat Faxon).

La próxima temporada continuará siguiendo las payasadas del querido grupo de inadaptados en la Fundación Wells mientras trabajan juntos para que Molly pueda cumplir su promesa de regalar toda su vasta fortuna. Junto a Rudolph, el elenco de regreso incluye a Michaela Jaé Rodríguez, Faxon, Ron Funches y Kim Booster. Además, la tercera temporada contará con apariciones especiales de Stephanie Styles, Scott, D’Arcy Carden, Kesha, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo, Paula Pell y más.