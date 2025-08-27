Hay cientos (puede que miles) de libros de autoayuda en los negocios explicando cómo “ganar” o “sacar más” a base de tener claro lo que quieres conseguir, qué es lo que quiere el otro, a qué estás dispuesto a renunciar y qué es intocable para ti. Y es fantástico. Es cierto que todo es mucho más fácil en el papel que en la vida real, y que la sociedad norteamericana es radicalmente diferente a la española o europea.

Lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que no solo en los negocios (en el trabajo) todo es una negociación, sino en la vida también.

¿Tu vida de pareja? Una negociación ¿Tus amistades? Una negociación ¿la plaza de parking? Negociación. ¿Tu dieta? Negociación -a veces contigo mismo.

Saber encontrar ese punto intermedio en el que tú estés satisfecho, aunque no hayas conseguido todo lo que e proponías, pero has sacado otras cosas que no esperabas, es todo un arte que requiere algunas reglas y, sobre todo, mucha práctica.

En la enumeración de más arriba he omitido expresamente una situación, porque prefiero usarla como ejemplo. Allá va: ¿Una discusión? Negociación.

Piensa en esto a ver si estás de acuerdo: toda discusión se basa en dos situaciones (que se repiten idénticamente en la otra parte): o quieres conseguir algo que no te dan, o te han quitado algo que pensabas que merecías/era tuyo.

Tal vez no sea el verbo perfecto (conseguir, quitar, etc.) pero eso es lo que ocurre. Discutes porque piensas que han abusado de ti o porque quieres conseguir algo que no tienes. Ya sea salir con los amigos, ir al cine o al teatro, comer carne una vez a la semana, o dar el primer paseo al perro por la mañana.

Tal vez no te gustó un comportamiento o una respuesta o … y eso te ha hecho sentir incomodo, o enfadado o -incluso- furioso.

Y se desata la tormenta. Pero los truenos y los relámpagos se producen porque el objeto de la discusión no está claramente definido. Lo que para ti ha sido grave para la otra parte puede haber sido intrascendente, o incluso inocente, o peor aún, inadvertido.

Si en cualquier discusión acotas exactamente de qué se está hablando y por qué te incomoda. Y, sobre todo, no pierdes el foco, y no dejas que todo se vaya por las ramas discutiendo del pasado del presente y del futuro /así, seguido y sin comas. Sí no dejas que salga -o no sacas- la lista de agravios que mantienes desde que tienes memoria y consigues mantener la calma y el foco, si consigues tener claro qué es lo que quieres conseguir con la discusión (es -con mucho- lo más difícil de todo, es decir, pregúntate ¿Qué quiero conseguir señalando este fallo, esta falta, esta carencia, esta decepción? ¿Lo voy a conseguir? Porque si la respuesta es “no” tal vez no te compense una discusión estéril que eche por tierra toda la tarde.

Imaginate: tu pareja, por razones que escapan a tu raciocinio, parece incapacitada para cerrar la pasta de dientes después de usarla. Ya has hecho la observación un par de veces con resultados nulos o temporales. Estás en tu derecho de enfadarte y decir “basta ya, que no es tan difícil”.

¿Cuál sería el propósito de tal enfado? ¿Qué conseguirías? Suponiendo que jamás volviera a dejarse la pasta de dientes sin tapar ¿es esa una victoria que quieres tener? Tal vez si, o tal vez no. Tal vez te compense más pensar que tu le guardas las espaldas y que donde ella no llega, llegas tu.

Pero si vas a la guerra (a la batalla, tal vez sea más apropiado) asegúrate de que tú no dejes nunca la tapa del báter sin bajar, que no cambies el rollo de papel de báter ni por error o que no hayas cambiado la bolsa de basura en tu vida. Por citar ejemplos igual de domésticos.

Porque a tu ataque es probable que la otras persona responda con otro del mismo calibre o superior (dependiendo de lo caliente que esté el ambiente y el tiempo que lleven las hostilidades).

Todo es una negociación. La mayor parte de los problemas de convivencia vienen porque uno pensó que sus condiciones eran las que valían… y el otro pensó lo mismo.

Si hay generosidad, las cesiones a lo largo del tiempo hace que la pareja se mantenga estable. Peor es fácil que uno se sienta en inferioridad o -como te decía antes- abusado y con el tiempo la piel cada vez es más fina.

Sé que puede parecer frío y excesivamente racional, y -como en los libros de autoayuda- mucho más fácil en el papel que en la vida real. Pero cuántos problemas nos ahorraríamos todos si nos sentáramos ante cada situación con la intención de dejar los términos del acuerdo (la negociación) bien atada y sin flecos.

Ya sabes, ante la duda, negocia. Pero hazlo teniendo claro de antemano lo que quieres conseguir (que muchas veces no es tan obvio).