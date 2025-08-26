Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Dias de veranoLa columna de Alf

Clavo que sobresale pide martillo

26 agosto, 20251 Mins read

No lo entiendo. ¿Por qué me tienen que señalar? Es verdad, no entiendo su humor, comparto sus aficiones o visto como ellos. 

No soy bueno en deportes, o en matemáticas, o hablando en público. No me gustan los ruidos fuertes, me cuesta mantener la atención o no me suele apetecer hablar.

Yo les veo a ellos, todos diferentes, y sin embargo amigos. ¿Por qué no pueden aceptar mi diferencia? 

Yo no me rio de sus torpezas, las comprendo. No pienso que son peores porque no puedan resolver un problema sencillo de matemáticas o sean incapaces de tocar una nota en un instrumento.

Todo eso es irrelevante. Yo veo cómo son, las cosas que les gustan, las que no. Me gustaría que  alguna vez me preguntaran qué me gusta, o quisieran venir a mi casa para conocerme mejor.

No entiendo por qué tienen que juntarse para venir todos contra mi. Bueno, no son todos. Muchos se quedan ahí detrás, callados sin hacer nada. Tal vez no se atreven a decir que paren o tienen miedo de que les señalen a ellos también.

¿Ellos tienen miedo? ¿Qué creen que tengo yo? ¿Cómo imaginan que me siento? ¿Qué creen que sucede cuando llego a mi casa?

¿De verdad a nadie le importa? ¿De verdad a nadie le importo?

¿Por qué tienen que ridiculizar que yo sea diferente hasta hacerme llorar o correr o esconderme?

Ellos también son diferentes unos de otros y nadie se mete con ellos.

No lo entiendo. Tal vez si intentara ser como ellos me dejarían en paz. Pero se que no es posible. NO SOY COMO ELLOS.

Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y eso me impide ser como otros. 

Tal vez sea mala suerte, o sea buena suerte, el tiempo lo dirá. Pero es como es. 

Intentaré aguantar, pero cada vez me cuesta más. Cuando estoy tranquilo pensando en mis cosas aparecen tres, cuatro, seis, y me rodean gritando y riendo.

No entiendo. No entiendo. No entiendo.

Previous post En plan, literal, apañao, tal cual, me parto
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Dias de veranoLa columna de Alf

En plan, literal, apañao, tal cual, me parto

25 agosto, 2025
Dias de veranoLa columna de Alf

No me eches tu basura

22 agosto, 2025
Dias de veranoLa columna de Alf

Albañil de todo, arquitecto de nada

21 agosto, 2025
Dias de veranoLa columna de Alf

No es el final, solo una fase

20 agosto, 2025