Ya lo sé, todos me lo decís, a todas horas. Pero conmigo es bueno. Es cierto que tiene su «pronto» y que muchas veces tiene que irse a dar un paseo, a veces después de dar una patada a una puerta o de estampar una silla contra el suelo, pero es que es muy nervioso.

Ha tenido una infancia difícil, lleva muchos años trabajando, tiene mucha tensión en el trabajo, los amigos no le ayudan, pero me promete que eso va a cambiar. Qué el va a encontrar la forma de que salgamos de aquí y nos mudemos a otro sitio, donde nadie nos conozca y podamos empezar de cero, sin presión, sin malas compañías, sin problemas ni pasado.

Solo necesita que le quieran, que seamos paciente con él. Yo le conozco y sé como funciona su cabeza. Tenemos que hacer como que no nos importa o que no le vemos, hasta que se le pase. Y luego encontrar un momento tranquilo para intentar razonar con él, porque no es fácil, enseguida se vuelve a encender, y se cierra en banda o se va al bar, o las dos.

Pero yo le quiero, y él me quiere. Sé que por mi cambiará, porque quiere que seamos felices, me lo ha dicho muchas veces, que me quiere más que nada en el mundo y que por mi lo deja todo.

Pero mientras estemos aquí no va a poder, porque hay demasiadas influencias. Los amigos le buscan, las ex le buscan, se gasta lo que no tiene, y luego se arrepiente mucho. Le he visto llorar muchas veces. Y de verdad creo que siente lo que me hace, pero dice que no puede evitarlo, que se ciega y no se da cuenta de que va por mal camino.

Llevamos varios años de relación y siempre es lo mismo, pero no pierdo la esperanza. El amor todo lo puede, ¿no dicen eso? por mi cambiará, porque soy lo único bueno que le ha pasado en su vida, que el me lo dice muchas veces, y por eso quiere que nos vayamos, para empezar de nuevo.

No, nunca me ha pegado, aunque alguna vez si ha levantado la mano, pero se ha contenido a tiempo. Pero eso es porque soporta mucha tensión.

Si, claro que a veces me falta el aire, y pienso en huir sin decirle nada y empezar yo de cero, pero luego le veo y se me olvida. Es tan cariñoso… Y si me fuera y me encontrara, no quiero pensar lo que pasaría, no se lo tomaría bien. Seguro que empezaría a preguntar a mi familia y a mis amigos, y pondría a todo el mundo a buscarme. No podría volver a hablar con nadie.

Por eso solo puedo quererle tanto que no le quede más remedio que cambiar, porque sabe que nadie le va a querer como le quiero yo. ¿Eso tiene que contar algo, no?

Por mi cambiará, te lo digo yo, por mi cambiará. Por mi cambiará.