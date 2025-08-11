Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple Music

iOS 26: Usar carpetas con listas de reproducción en Apple Music

11 agosto, 20251 Mins read

En iOS 26, Apple Music introduce carpetas de listas de reproducción, aportando el mismo poder organizativo que ha estado disponible durante mucho tiempo para las fotos y notas a tu colección de música. Ya sea que esté haciendo malabares con mezclas de entrenamiento, bandas sonoras de temporada o selecciones específicas de género, las carpetas pueden ser una buena solución para simplificar la navegación entre tus infinitas listas de reproducción.

Esta característica se usa exactamente como cabría esperar: creas la carpeta, le cambias el nombre para que identifique correctamente lo que contiene y navegarás por tu biblioteca de música con una nueva eficiencia en poco tiempo. Incluso puedes anidar carpetas de listas de reproducción por estado de ánimo, actividad, artista o cualquier método que tenga sentido para tu forma de escuchar música.

Cómo crear una nueva carpeta

Así es como se crea una carpeta de lista de reproducción en la aplicación Música:

  • En la sección Listas de reproducción, toca el icono en la parte superior.
  • Elige Nueva carpeta… en el menú emergente.
  • Asigna un nombre a la nueva carpeta y luego toca Crear.

Mover listas de reproducción a una carpeta

Con la carpeta creada, mueve algunas listas de reproducción de esta manera:

  1. Mantén presionado sobre una lista de reproducción.
  2. Selecciona Mover a… en el menú emergente.
  3. Selecciona la carpeta de Todas las listas de reproducción.
  4. Pulsa el botón rojo Mover.

O simplemente mantener presionado sobre la lista de reproducción que deseas mover y arrástrala sobre la nueva carpeta que has creado para guardarla.

Sacar listas de reproducción de una carpeta

  1. Selecciona la lista que deseas sacar de la carpeta
  2. Toca sobre Mover o Trasladar
  3. Toca sobre «Todas las listas de reproducción» o una nueva carpeta que hayas creado.

No olvides que iOS 26 también introduce la capacidad de fijar música, artistas, álbumes, etc.

Previous post Apple lanza un fondo de pantalla especial para iPhone
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Apple MusicAppleMusic

iOS 26: Cómo usar la nueva función Fijar música

4 agosto, 2025
Apple MusicAppleMusic

AutoMix en macOS 26 y en iOS 26

15 julio, 2025
AppleApple MusicApple Podcasts

Apple celebra el 20 aniversario de la incorporación de los podcasts con iPod e iTunes

27 junio, 2025
Apple MusiciOS 26iPad

iOS 26 incorpora portadas de música animadas a pantalla completa desde la pantalla de bloqueo del iPhone

19 junio, 2025