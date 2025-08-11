Apple lanza un fondo de pantalla especial para iPhone

Apple celebra cinco pioneros creativos del sudeste asiático. A través de la música, el arte, el desarrollo de aplicaciones y más, estos visionarios se atrevieron a soñar, desafiaron las convenciones y dejaron su huella mucho más allá de sus comunidades.

Entra en su mundo en el App Store, Apple Music y la app Apple TV, e inspírate con el impacto que han tenido en todas las fronteras, culturas y espacios creativos.

Joy Ngiaw es una galardonada compositora nacida en Malasia que aporta un toque distintivo e innovador a su música. Echa un vistazo a cómo hizo historia y rompió barreras como mujer del sudeste asiático en el mundo de la escución de cine y televisión.

Nguyễn Khánh Duy: Descubre cómo el director de arte asociado de Riot Games persiguió sus sueños, superando contratiempos, y desde entonces ha creado numerosas máscaras para héroes en el exitoso juego MOBA, League of Legends.

Baskara Putra, o también conocida como Hindia, es una cantante y compositora de Indonesia. Aprenda sobre su viaje hacia la consecución de sus sueños, lanzando éxitos que encabezan las listas de éxitos que expresan una profunda vulnerabilidad que abarcan temas desde su vida personal hasta los problemas sociales.

Kuok Meng Ru es el CEO y cofundador de BandLab, una plataforma de creación musical que tiene como objetivo empoderar a los músicos independientes con sus herramientas de creación y comunidad, lo que ha ayudado a poner en marcha las carreras de artistas como d4vd. Entra en su viaje y visión de revolucionar la creación musical, haciéndola accesible para todos en todo el mundo.

TangBadVoice, o Tawanwad Wanavit, es uno de los raperos más distintivos y polifacéticos de Tailandia. Inspírate con su viaje creativo mientras se centra en temas del mundo real a través de su música, que combina hábilmente con su estilo y humor únicos.

Echa un vistazo a sus creaciones aquí.

Screenshot

Como parte de la celebración, Apple ha lanzado el fondo de pantalla «Here’s to the Dreamers». Deja que cada mirada a tu teléfono te inspire con el fondo de pantalla especial «Here’s to the Dreamers», donde el diseño captura un paisaje de ensueño floreciente y vibrante, un reino abstracto donde la imaginación nutre los sueños y enciende el creciente espíritu creativo del sudeste asiático.



Para obtener y configurar el fondo de pantalla «Here’s to the Dreamers» en el iPhone, después de tocar este enlace, mantén presionado y selecciona Guardar en Fotos.

Luego ve a la imagen que has guardado en la aplicación Fotos, toca el botón de compartir en la parte inferior izquierda y selecciona Usar como fondo de pantalla.