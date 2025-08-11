Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
macOSTahoe 26

macOS Tahoe añade 15 nuevos salvapantallas al Mac

11 agosto, 20251 Mins read

macOS Tahoe incluye 15 nuevos salvapantallas aéreos para Mac, cada uno de los cuales muestra paisajes naturales de todo el mundo.

Los nuevos salvapantallas también se pueden configurar como fondos de pantalla.

Para navegar por todos los salvapantallas en macOS Tahoe, abre la aplicación Ajustes del sistema, haz clic en Fondos de pantalla y haz clic en el botón «Salvapantallas…».

Nuevos salvapantallas

Día de Tahoe (Lago Tahoe, California)

Noche de Tahoe (Lake Tahoe, California)

Tahoe Mañana (Lago Tahoe, California)

Noche de Tahoe (Lake Tahoe, California)

Picos del Himalaya (Himalayas)

Himalaya. dia (Himalayas)

A través del Himalaya (Himalayas)

Playas de Goa (Goa, India)

Costa de Goa (Goa, India)

Reservoir Day (Kerala, India)

Jardines del Té. dia (Kerala, India)

Tea Gardens Mist (Kerala, India)

Jardines de té desde arriba (Kerala, India)

Ghansali desde arriba (Uttarakhand, India)

El Ganges (Uttarakhand, India)

Previous post iOS 26: Usar carpetas con listas de reproducción en Apple Music
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

Tahoe 26

Así cambian los iconos en macOS 26 Tahoe

7 agosto, 2025
Apple InteligenceiOSiPadmacOS

Cómo desconectar Apple Intelligence en iOS y macOS

6 agosto, 2025
Tahoe 26

macOS 26 Tahoe permite contenedores Linux

30 julio, 2025
MacmacOSSoftware

La herramienta 3DMark ya disponible en macOS

28 julio, 2025