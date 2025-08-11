macOS Tahoe añade 15 nuevos salvapantallas al Mac

macOS Tahoe incluye 15 nuevos salvapantallas aéreos para Mac, cada uno de los cuales muestra paisajes naturales de todo el mundo.

Los nuevos salvapantallas también se pueden configurar como fondos de pantalla.

Para navegar por todos los salvapantallas en macOS Tahoe, abre la aplicación Ajustes del sistema, haz clic en Fondos de pantalla y haz clic en el botón «Salvapantallas…».

Nuevos salvapantallas

Día de Tahoe (Lago Tahoe, California)

Noche de Tahoe (Lake Tahoe, California)

Tahoe Mañana (Lago Tahoe, California)

Picos del Himalaya (Himalayas)

Himalaya. dia (Himalayas)

A través del Himalaya (Himalayas)

Playas de Goa (Goa, India)

Costa de Goa (Goa, India)

Reservoir Day (Kerala, India)

Jardines del Té. dia (Kerala, India)

Tea Gardens Mist (Kerala, India)

Jardines de té desde arriba (Kerala, India)

Ghansali desde arriba (Uttarakhand, India)

El Ganges (Uttarakhand, India)