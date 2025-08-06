Nuevas características que hacen que el iPad sea casi como el Mac

Estas son las novedades que iPadOS 26 trae para que el iPad se parezca más a un Mac:

Las ventanas de aplicaciones en el iPad ahora pueden cambiar de tamaño libremente.

Se pueden abrir varias ventanas a la vez, incluidas varias instancias de la misma aplicación.

Las ventanas se pueden dividir en mitades, tercios o cuartos utilizando nuevos gestos de mosaico.

Cada ventana tiene controles de semáforo rojos, amarillos y verdes para cerrar, minimizar y maximizar.

Las aplicaciones recuerdan el tamaño y la posición de su ventana cuando se abren.

En las pantallas externas, las ventanas de la aplicación recuerdan su diseño.

Un gesto de deslizamiento hacia arriba de Exposé revela todas las ventanas abiertas, similar a Mission Control en Mac.

Aparece una nueva barra de menú al deslizar el cursor o pasar el cursor, que da acceso a los menús de la aplicación (como en Mac).

Las aplicaciones de terceros pueden implementar sus propias opciones de la barra de menú.

Los usuarios pueden buscar comandos en la barra de menú.

El cursor es ahora un verdadero puntero, en lugar de un círculo de transformación.

Las interacciones del cursor en el iPad ahora coinciden con el comportamiento y la precisión que se encuentran en macOS.

La aplicación Archivos ahora cuenta con columnas redimensionables y carpetas desplegables.

Las carpetas de la aplicación Archivos se pueden personalizar con colores, iconos y emoji.

Los usuarios pueden asignar una aplicación predeterminada para abrir cada tipo de archivo.

Las carpetas se pueden arrastrar al Dock para un acceso rápido, como las pilas de Finder en el Dock de macOS.

La aplicación Vista Previa, durante mucho tiempo un elemento básico de macOS, ahora está disponible en iPad para PDF y edición de imágenes.

Las tareas en segundo plano permiten que las operaciones de larga duración continúen mientras se utilizan otras aplicaciones.

Los usuarios pueden elegir diferentes micrófonos para cada aplicación o sitio web, lo que refleja los controles de entrada/salida de macOS.

El audio y el vídeo de las videollamadas se pueden capturar localmente en alta calidad.

Las notas se pueden exportar como archivos Markdown.

La línea entre el iPad y el Mac está ahora más borrosa que nunca. ¿Qué crees que le sigue faltando al iPad? Háznoslo saber en los comentarios.