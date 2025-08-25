En plan, literal, apañao, tal cual, me parto

Por una vez puedo soltar la turra a la generación dominante. Normalmente es fácil, desde nuestro papel de “proveedores” mirar con superioridad a los que nos sucederán.

Que si la ropa, la música, la falta de lectura, de cultura, la lista se hace interminable y parecerÍa que no hacen nada (o poco) bien.

Sin embargo, hoy me toca revolverme contra mis pares, porque observo una proliferación de muletillas, de expresiones vacías, de respuestas carentes de implicación que realmente me sulfura.

He resumido las que con más frecuencia me torturan, pero seguro que tu puedes enumerar (bien porque las oyes bien porque las dices) varias más.

¿Qué está pasando? ¿por qué cada vez se instala más la planitud en nuestras ideas?

Recuerdo que en mi juventud se decía que algo era como “pitufar” cuando valía para todo. Si recuerdas a los personajes azules, usaban el verbo pitufar para describir las acciones más variopintas.

Similar ocurría con “cachimba”. Prácticamente podía designarse cualquier cosa llamándola “cachimba”.

Pero eran más chascarrillos que casos reales. Nadie iba diciendo coge la cachimba y pitúfala encima del armario, si me quieres entender.

En cambio ahora, ante una observación o broma es fácil que te respondan “me parto” aunque apenas hayan esbozado una sonrisa. Me parto la caja o me torotocomo, como me enseñó mi amiga Elena, me destornillo o desternillo, depende de si eres mecánico o carnicero (es broma, me parto) describían reacciones hilarantes ante sucedidos.

Ahora, acabar algo, terminarlo bien, concluir con éxito se resumen en “apañado” (o mejor aún sin la “d”, más castizo).

“En plan” es tal vez la expresión más transversal de todas, pues la he escuchado desde apenas por encima de los diez años hasta adultos que rizan pelos en partes ocultas de sus cuerpos. Es decir, la dicen en plan, literalmente (apúntame esta también) todo el mundo.

No quiero caer en la retahíla de lo mal que está todo (porque en general no lo pienso) pero si me gustaría hacer un llamado contra la pereza mental en la expresión verbal.

Hablar bien es un placer y da gusto oír a quien lo hace. ¿Por qué cada vez mas gente opta por expresiones simples? ¿Es un síntoma de que nuestras ideas, aspiraciones o esperanzas son cada vez más sencillas?

Ojalá que no, pero a veces de verdad que daría tres voces bien altas para zarandear a la gente que me rodea y que se esfuercen un poco más al hablar.

Ya se que estoy en plan pedante pero al menos, que no se diga que -sabiéndolo- me lo callé.