Apple España y sus usuarios

En faq-mac siempre hemos presumido de independencia. Nos gustan los productos de Apple porque nos sirven, pero cuando la pifian, tenemos que señalarlo. Probablemente es esto lo que nos ha permitido llegar hasta hoy (después de treinta años) manteniendo, al menos, el respeto de la audiencia.

He valorado mucho si escribir o no, porque acabas pensando … ¿Qué mas da? ¿Qué importancia tiene? pero todos los días me acuerdo de ello, y necesito expresarlo. Estamos tan acostumbrados a loar las excelencias de la empresa de la manzana (que las tiene, y muchas) que parece que cuando meten la pata no se puede decir nada porque «manchas» el nombre o eres un «hater».

Probablemente ya no lo recuerdes pero el 2 de Enero Apple TV+ ocupó muchos titulares porque, por primera vez, iba a emitir «en abierto» -es decir, sin necesidad de tener cuenta- todo su catálogo. Esto lo que puso la nota de prensa original de Apple:

Sin asteriscos ni excepciones. Si en tu país hay Apple TV+, lo puedes ver.

Naturalmente, todos nos hicimos eco de la noticia -teniendo en cuenta la velocidad de traducción de la oficina española no puedes esperar a recibir la nota traducida, porque puede que nunca llegue.

A los pocos minutos empezaban, en canal de Telegram de Faq-Mac empezaban los comentarios confusos. Que no se podía, que solo daban siete dias de prueba gratuita…

Al rato, la cuenta Apple TV+ES en TwitteX confirmaba:

Pese a haber sido anunciado como un fin de semana gratis mundial, #AppleTV+ no aplica esta oferta en España, México y Corea del Sur.



Siento haber sido partícipe de esta noticia pero este dato no ha sido dado públicamente.



Me lo han confirmado desde Apple. pic.twitter.com/wP97JoeMA2 — Apple TV+ ES  (@AppleTVES) January 4, 2025

Y tu dirás, pero ¿y qué?

___Déjame que te añada contexto___

Hace aproximadamente seis meses publiqué una noticia que había leído por ahí, sobre los cambios en contratos y horarios de Apple España, que estaban redundando en que los más veteranos salieran de la empresa, siendo reemplazados por personal más joven.

Una hora después de publicar el artículo tenía una llamada desde Apple España para darme su punto de vista. Aunque luego confirmé los datos con otras fuentes (de dentro y de fuera), lo importante es que cuando les interesa, no dudan en coger el teléfono y llamar.

___Fin del contexto___

Una vez fui consciente de que, efectivamente, nos la habían «colado» y Apple España no había hecho nada por impedirlo, dejando que el «disponible en todo el mundo» se proclamara a este y oeste, les mandé tres sencillas preguntas, para intentar poner algo de objetividad en la desinformación y por qué había sido así:

¿Es cierto que España estuvo excluida (junto con otros dos países) del fin de semana gratuito de Apple TV+ que Apple anunció?

¿Cual es la causa de esa exclusión?

¿Por qué no nos avisasteis a los medios españoles para señalar el hecho y evitar las confusiones que se dieron?

La respuesta fue clara y concisa: No tenemos nada que comentar.

Puedo imaginarme al becario de turno, que entra con sus ideales intactos y su admiración por la marca, por la empresa más importante del mundo, la cambia la forma en que nos relacionamos, nos comunicamos y disfrutamos un día si y otro también, yendo pasillo arriba y pasillo abajo pensando «…pero esto está mal».

¿Qué necesidad tiene Apple de marcarse un farol con Apple TV+ gratis en todo el mundo? No podían haber dicho como es habitual últimamente «en determinados países»? Incluso aunque desde corporativo siguieran adelante con el engaño, ¿por qué su oficina local no nos puso sobreaviso para que minimizáramos el bombo local?

Si había un buen momento para que Tim Cook se disculpara, este fue de los mejores, no por unos ofendiditos ante un anuncio.

Yo os digo porque nadie dijo nada: porque a la hora de la verdad, España, los usuarios españoles, les importamos un comino. Ya sea en educación, en el ocio o donde lo queráis poner.

Y esto que han hecho estuvo mal, por innecesario y por engañoso, porque Apple es (mucho) mejor que esto y porque nosotros, los que «votamos con nuestros euros» comprando sus productos, nos merecemos más. Y nos merecemos que nos traten mejor.

Que es posible que digas «pues vaya tontería» «qué exageración» o incluso «a buenas horas vienes a quejarte». Todo bien.

Yo me quedo con la conciencia tranquila, porque he hecho lo que debía -aunque supongo que esto me hará salir definitivamente de las listas de «amigos de Apple», pero yo me importo más.