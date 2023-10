Si CarPlay no funciona con tu iPhone 15, puede que sea el cable USB-C (o no)

CarPlay no funciona como se esperaba para algunos usuarios de iPhone 15, un problema que probablemente esté relacionado con la transición a USB-C. Hay múltiples quejas de los lectores de MacRumors y de los usuarios de Reddit que no pueden hacer que CarPlay funcione con sus nuevos dispositivos.

El tipo de cable y las opciones de puerto disponibles son un tema común en los informes de CarPlay, con muchos de los problemas de funcionalidad vinculados a los cables USB-A a USB-C. Muchos coches, incluso algunos que son más recientes, solo tienen puertos USB-A y no puertos USB-C, por lo que se requiere un cable USB-A a USB-C.

Desafortunadamente, parece que no todos los cables USB-A a USB-C del mercado funcionarán, y algunos que funcionan en ciertos vehículos no funcionarán en otros. Un usuario de Reddit explica:

Me metí en mi coche esta mañana y conecté mi teléfono con un cable USB-A a USB-C para usar Carplay, y descubrí que no se conecta. Se carga, pero no Carplay. En la configuración de Carplay de mi teléfono, dice el nombre de mi coche como si estuviera conectado, pero no aparece nada en la pantalla.

Trabajo en un concesionario, así que lo probé en un montón de coches diferentes y nada funcionó. Mi coche no tiene ningún puerto USB-C, así que probé el cable C a C suministrado por Apple en un modelo 2023 y funcionó sin problema. Así que parece que USB-A a USB-C no permite Carplay, o simplemente ya no funciona con cargadores que no son de Apple.