[Diez días de verano] El podcast

Estamos ya avanzados en el año y medio desde que empezamos la aventura del podcast. En este tiempo, además, hemos empezado un nuevo podcast educativo (El recurso) donde estamos intentando aportar herramientas (recursos) para que los educadores /y las familias, por qué no, puedan ayudar a los estudiantes a gestionar mejor la complicada sociedad en la que vivimos y a que puedan aprender de una forma más acorde a los tiempos.

Hoy quiero centrarme en el Faq-Mac Chat. No hay suficientes párrafos para enumerar aquí la aventura que está siendo y la cantidad de lecciones que estoy aprendiendo. Supongo que a lo largo de los años las iré destilando, verano a verano.

Y no quiero que pasen más días sin agradecer a tanta gente que me ha apoyado de forma altuista, muchas veces sin conocerme. Su disponibilidad y generosidad no me han pasado desapercibidas, ni las olvido.

Pero en el nivel más elevado de agradecimiento está Juan Agrelo, mi compañero de charlas sobre Mac, impulsor, motor y soporte vital para que arrancáramos, porque, como ya he dicho en otras ocasiones, yo no quería. Así que, por si alguna vez le hago pensar que no lo tengo en cuenta, o que se me olvida, aquí lo dejo: ¡Gracias Juan!

Quiero poner en los lugares de honor a Daniel de Blas, que empezó con nosotros pero luego la vida le llevó por otros caminos. Aún así, sus aportaciones y su entusiasmo en todo lo que hace (incluida su vehemencia de Grinch que ha visto mucho ya) eran auténticamente inspiradores. También quiero destacar en el podium a Victor Salgado, porque su inmediatez en la respuesta cuando comenté en el podcast que me gustaría hablar con un abogado me dejó absolutamente estupefacto, asombrado, agradecido y supuso un empujón anímico muy importante, para convencerme de que ese era el tipo de podcast que quería hacer. Tampoco puedo dejar en el cajón a José Antonio Calvo Téllez, compañero, amiguete… has sido un apoyo constante desde hace tantos años que casi me da vergüenza. Tu generosidad y disponibilidad son un ejemplo para mi.

De alguna forma, toda mi trayectoria en el mundo Apple (e incluso buena parte de mi trayectoria profesional) me estaban preparando para esto sin saberlo.

Por supuesto que tengo presente las palabras de Jobs sobre conectar los puntos.

Toda la gente que he conocido, incluso, si me permites la expresión, todo el esfuerzo que he hecho en mi vida por llevarme bien con todo el mundo, me han permitido (me están permitiendo) llamar a las puertas con un abstracto “Hola, soy Alf de faq-mac” y en la mayor de los casos la puerta se abre.

Como comentaba en el post de “El valor de la palabra”, no todo han sido besos y abrazos, por supuesto. También ha habido curvas con derrape, caminos mal asfaltados y calles sin salida.

Para siempre quedará mi desprecio por esa gente que no responde a los mensajes. Entiendo perfectamente que no tengan interés en venir, pero si siquiera acusar recibo… para mi es impresentable e imperdonable. Y dice mucho del tipo de personas que son. Así que estamos mejor sin ellos.

Seguramente cuando leas esto estaremos cerca de los ciento cincuenta episodios, ahora que casi siempre emitimos dos a la semana. Son muchas horas de grabación, de edición, de preparación, … y todas ellas de disfrute.

Lo bueno de este viaje es que no sé qué paradas vienen a continuación. No sé donde me llevará, aunque tengo mucha fe en nuestro trabajo y el círculo de gente a la que voy teniendo acceso cada vez es más amplio. Así que sigo sentado al volante mirando el paisaje con los mismos nervios y la misma excitación que cuando empezamos hace ya tantos meses.

Copiando a las artistas, nada de esto seria posible sin Juan, Dani, Victor, las decenas de invitados, y los cientos de oyentes que, semana tras semana, estáis al otro lado apoyándonos con vuestras descargas.

Aunque sea una copa de sangría bien fría, en vez de el cava de rigor, lo levanto por vosotros, y por nosotros.

¡Larga vida al podcast de Faq-Mac!

Puedes escuchar este texto exclusivamente aquí: