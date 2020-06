La maldición del software gratis en Apple

Apple es famosa por muchas cosas, y con razón: hardware bien construido, servicios que funcionan de manera transparente y un software avanzado… hasta que deciden hacerlo gratuito.

Los buenos tiempos de iWork e iLife

Recuerdo vivamente los lanzamientos de iMovie, GarageBand, iDVD, Keynote, Pages, Numbers… la lista era larguisima, y abría todo un mundo de posibilidades para no tener que utilizar nunca un ordenador con Windows.

Al contrario, hacían que muchos usuarios de Windows quisieran tener esas herramientas y, consecuentemente, acababan comprando un Mac.

Año tras año llegaban novedades y refinamientos en una nueva versión del paquete. Cada año había que desembolsar, si es que te interesaba, una pequeña cantidad para tener las ultimas novedades y efectos en programas de creatividad y productividad.

Era la forma de dejar a todo el mundo impresionado y preguntándose ¿Cómo hace eso? Mientras ellos pasaban sus aburridas diapositivas de fondo azul llenos de puntos y subpuntos.

Montar un vídeo, incluso usando sólo fotos, era un pasatiempo que podía hacerse sin romper la productividad. El efecto Ken Burns cambió para siempre lo que se entendía por una proyección de fotografías.

Los efectos de animación de Keynote dejaban boquiabierto a todo el mundo, aunque también podían provocar ataques epilépticos si se abusaba de ellos.

La belleza del diseño de Numbers relativizaba su falta de fórmulas o su menor potencia.

Cada año esperábamos más y mejor de Apple en el área de software.

Y entonces llegó el “Gratis”.

Hasta el día en que Apple decidió que esas “suites”, iWork e iLife, iban a ofrecerse gratuitamente con cada compra de un producto Apple compatible (22 de Octubre de 2013).

A partir de ese momento, desde que Apple dejó de tener un apunte en el libro de contabilidad que correspondiera a los programas de consumo “regalados”, la innovación fue decayendo progresivamente, hasta la situación actual en la que, no sólo ya nadie habla de ellos, sino que para mucha gente están olvidados dentro de la carpeta de aplicaciones, porque nunca han oído hablar de ellos.

En estos meses he tenido que afrontar la realidad: quiero llevar mis proyectos a un nivel superior de creatividad, pero no quiero convertirme en usuario profesional.

No me ha quedado más remedio que empezar a buscar fuera. En concreto, en el caso de iMovie encuentro que las posibilidades que ofrece para trabajar con más de un par de pistas de vídeo o audio es insuficiente, en cuanto quieras ir un paso más allá. Afortnamente he encontrado Filmora, que me ha dejado impresionado por las prestaciones, sus capacidades multipista, la variedad de posibilidades en pantalla dividida, los efectos, transiciones, etc. En resumen, es como si iMovie hubiera seguido actualizándose y ahora se llamara Filmora.

Afortunadamente no tengo que usar con frecuencia Keynote, pero cada vez que lo hago (lo utilizo como una forma más rápida de organizar animaciones de texto para exportarlas en película) me doy cuenta de cómo hecho de menos que pudiera organizar el contiendo por capas, mostrando u ocultando según necesito, o cómo si tengo un zoom aplicado en la pantalla (para ver todo más grande, que ya tengo una edad) me gustaría que al seleccionar un objeto se centrara automáticamente la pantalla para mostrarlo en vez de tener que desplazarme para ir yo a él.

Intento pensar en alguna oferta de software gratuito de Apple que no tenga una rentabilidad asociada (es posible que lo haya) pero no se me ocurre ninguna. Nota: las aplicaciones homónimas para iOS sí que reciben actualizaciones, especialmente GarageBand.

Tal vez esto pueda explicar por qué Apple nunca ha tenido éxito con el apartado “social” -sin un esquema de retorno de inversión, no hay incentivo para seguir desarrollando.

Por si alguien se siente tentado de decir iTunes, Apple rápidamente empezó a amortizar sus inversiones acumulando tiendas dentro de ella, hasta que no han cabido más y las ha tenido que dividir en áreas de contenido.

Otra posible tentación es Podcasts, pero -precisamente- una vez que desarrolló la app, el nombre, la categoría, etc. ahí se quedó el desarrollo. Tal vez ahora que Spotify (y detrás Audible/Amazon) han mostrado que tener podcasts propios puede ser una forma de aumentar la clientela, Apple vuelva a la mesa para pensar cómo pueden innovar para seguir por delante.

Pero no apostaría un iPod nano por ello.

Lo que tengo claro es que cuando Apple decide dejar algo gratis, por su propia naturaleza, quiere decir que su desarrollo más antes que después quedará hibernado, salvo las actualizaciones mínimas para mantener la compatibilidad con las versiones del sistema operativo.

Porque Apple, entre las muchas cosas que tiene en su ADN, una es ganar dinero. Y si un producto no le sirve para eso, no entiende para qué seguir gastando.

¿Qué pensáis?