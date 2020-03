¿Cuánto puede aguantar el virus Covid-19 en el Mac, iPhone, Watch o en el ratón o teclado?

Las investigaciones están demostrando que el virus Covid-19 puede mantenerse activo durante dos y tres días cuando se posa sobre plástico o acero. y hasta veinticuatro días cuando se deposita sobre cartón. Sobre el cobre sólo duró cuatro horas.

Por supuesto, son investigaciones en curso, así que los datos pueden variar dentro de algún tiempo.

Aquí recopilamos información sobre si es mejor usar jabón de manos o gel de alcohol.

El virus Covid-19 puede mantenerse activo cuando se fija en aerosoles (o pequeñas gotas de aire en el aire) hasta tres horas. Pero su viabilidad parece ser mayor cuando se posa en superficies, según un estudio realizado conjuntamente por el National Institute of Health, Princeton y la Universidad de California, Los Ángeles.

La investigación ha demostrado que el virus puede mantenerse activo entre dos y tres días sobre plástico y acero, que son los materiales que se utilizan comúnmente en los dispositivos electrónicos.

La investigación no hizo pruebas sobre cristal o aluminio y no está claro si el Covid-19 tiene propiedades similares en esos materiales.

También se sabe que el coronavirus puede sobrevivir hasta 24 horas sobre el cartón, así que es mejor que manejes las cajas de Amazon con guantes desechables (si tienes) o que laves los guantes después de usarlos. Si la caja va a estar en tu casa algún tiempo, es mejor que laves el cartón con un paño húmedo y jabón.

Ten en cuenta que es una investigación en curso, así que las recomendaciones y resultados puede cambiara medida que progrese. Los investigadores también advierten que lo que ofrecen son resultados de experimentos realizados en laboratorios, y por tanto el comportamiento del virus en el mundo real puede ser diferente.

Otros estudios realizados sobre coronavirus que afectan a los humanos observaron que el virus puede permanecer activo en superficies como metal, plástico o cristal durante diferentes periodos de tiempo.

Por ejemplo, el coronavirus SARS permanecía activo durante dos días en acero, cuatro días en cristal y hasta cinco días sobre metales o plásticos. Curiosamente, sobre aluminio sólo era contagioso durante un periodo de entre dos y ocho horas.

Ahora bien, el SARS no es idéntico al COVID-19, y hay grandes diferencias entre ambos. SARS sobrevivió durante ocho horas sobre cartón, mientras que el coronavirus aguanta veinticuatro.

Es, por tanto, asumible que haya también grandes diferencias a su comportamiento sobre otras superficies.

La gran mayoría de los productos de Apple están compuestos por diferentes tipos de aluminio (por ejemplo, el nuevo Mac mini está compuesto por aluminio 100% reciclado), presente en el iPhone, iMac, MacBook Air, MacBook Pro e iPads.

En los dispositivos portátiles como el iPhone y el iPad el uso de aluminio o acero inoxidable normalmente está restringido al chasis, con el cristal ocupando la gran mayoría de la superficie con la que entramos en contacto.

Los teclados y ratones fabricados por Apple son más sencillos de analizar. Normalmente están formados por plástico y algunos componentes metálicos. El estudio del NIH sugiere que el virus puede sobrevivir hasta dos o tres días en esas superficies.

Muchos usuarios de iPhone probablemente tienen una funda puesta en el dispositivo. Si es de plástico, como suele ser el caso, el virus también aguanta dos oro tres días activo sobre ese tipo de superficie.

Si el dispositivo utiliza acero inoxidable, como Apple Watch o el iPhone X o iPhone 11 Pro, según las pruebas del laboratorio, el virus puede sobrevivir hasta dos o tres días sobre el acero inoxidable. Aún así, la mayor parte de la superficie de estos dispositivos, como decíamos antes, está cubierta por cristal.

Ante la duda, utiliza siempre el peor escenario para tratar tus dispositivos, especialmente si son una mezcla de materiales.

Es mejor que pienses que el virus Covid-19 se mantiene activo hasta tres días en los dispositivos, que es lo que sobrevive en plástico y metal.

Esperar tres días es mucho tiempo para poder utilizar un dispositivo, especialmente en estos días de encierro forzoso.

Si tu, o alguien que lo ha manejado, has estado expuesto al virus Covid-19 o a alguien que haya manejado el dispositivo puede estar contaminado, es obligatorio que procedas a limpiarlo para evitar que se propague o que vuelva a pasar a humanos que puedan transportarlo y contagiar a terceros.

Aunque lo idóneo sería que no se compartan dispositivos entre diferentes personas, tanto en el caso del iPad, del mando a distancia o del ordenador portátil, es difícil que haya uno por cabeza.

Estas son las recomendaciones que hace Apple para limpiar sus productos. Tienes que ser especialmente cuidadoso al limpiar pantallas y los dispositivos electrónicos. Evita utilizar disolventes.

¿Puedo usar un desinfectante para limpiar mi producto Apple?

Puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70 % o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies duras y no porosas de tu producto Apple, como la pantalla, el teclado y otras superficies externas. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas tu producto Apple en ningún agente limpiador. No uses desinfectantes en superficies de tela o piel.