Muchos pensaban que la era post-pc suponía que los iPad sustituyesen a los ordenadores, cosa que ha pasado en muchos casos y donde los han superado ampliamente, pero no en muchos otros.

Sin embargo, con el Covid-19 estoy viendo que la era post-pc ya había llegado.

El despertar de los pc-muertos

En mi entorno, conocidos me han pedido ayuda para comenzar a teletrabajar. En este caso eran pequeñas empresas donde no tenían ordenador portátil, sino fijo.

En casa han desempolvado ordenadores, no muy antiguos, en algún caso de 1, 2 o 3 años, que prácticamente no usaban para nada. En uno de los casos hacía un año que no lo podían en marcha.

¿Y para qué lo querían? Hacían todo lo necesario desde su teléfono móvil o desde su iPad. Usar el ordenador era un engorro, una incomodidad.

Esto ha sido una odisea. Normalmente eran PC con Windows que han comenzado a actualizarse y a tirarse horas y horas. En uno de los casos, con un i7 y 4 GB de Ram, se ha tirado casi 24 horas actualizándose.

Luego ha tocado tirar de Team Viewer para ayudar a configurar las herramientas necesarias para comenzar a trabajar (salvo en un caso, en que Windows ha decidido hacer la puñeta y no hay manera de que funcione correctamente).

La era post-pc

La era post-pc no vino de la mano del iPad, es anterior, venía de la mano del iPhone.

A finales de los 90 y durante los 2000, la gente se compraba ordenadores como herramienta para poder acceder al mundo digital, poder comunicarse por correo electrónico, hacer pequeñas gestiones, consultar la web, sacar una entrada, reservar un hotel…

Sin embargo el iPhone llevó todo eso a un dispositivo que hacía esas tareas mucho más rápidamente, mas cómodamente y sin quebraderos de cabeza (que estoy reviviendo estos días).

Luego Android copió el concepto y los ordenadores han quedado relegados a herramientas de trabajo y para ciertos trabajos, pero cada vez menos usuarios en casa lo quieren.

Como el ejemplo que puso Jobs en su día, la gente quiere coches, no quiere camiones para su día a día.

Y cada vez más los ordenadores, los “PC”, van a quedar relegados a un ámbito de trabajo (y no todos) y algún particular que haga algo muy concreto o, que tenga mucha inercia y no sepa / quiera aprender otra manera de hacer las cosas.

Yo, sin ir más lejos, que me considero bastante tecnófilo, en casa prácticamente sólo uso el Mac para actualizarlo cuando llega un nuevo sistema y conocerlo un poco, todo lo hago con el iPhone o el iPad.

La era post-pc ya estaba aquí.