Qué viene en Apple TV: Los Fraggle: un regalo navideño

Apple TV estrenó el tráiler del nuevo especial navideño «Los Fraggle: un regalo navideño», que se estrenará en todo el mundo el viernes 4 de diciembre. El especial reúne al público con los queridos Fraggles Wembley, Gobo, Red, Mokey y Boober para una nueva aventura festiva llena de magia navideña, amistad y nuevos números musicales. La nominada al Premio Tony, Lilli Cooper, regresa como Doc e interpreta una canción original, mientras que la ganadora del Premio Tony, Nicole Scherzinger, hace una aparición especial con su propia actuación musical.

En este nuevo especial navideño, Wembley es nombrado Capitán Espiritual y se propone difundir la alegría por toda la Roca. Pero cuando los Fraggles, sin saberlo, toman un preciado globo de nieve del taller de Doc, el espíritu navideño comienza a desvanecerse. Wembley debe encontrar el valor para devolverlo, aprendiendo que la amabilidad, dar y ayudar a alguien necesitado son los verdaderos regalos de las fiestas.