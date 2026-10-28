Qué viene en Apple TV: El camino del pequeño guerrero

Apple Original Films ha presentado el tráiler de «El camino del pequeño guerrero» del director McG y basado en la inspiradora novela de Jocko Willink. Protagonizada por Chris Pratt, Linda Cardellini, Jude Hill y Willink, «El camino del pequeño guerrero» debutará en todo el mundo en Apple TV el miércoles 25 de noviembre de 2026.

La escuela secundaria ha sido una pesadilla para Marc (Hill), un buen chico que es intimidado por sus compañeros de clase y siente que está atrasado en todo, desde lo académico hasta la educación escolar y simplemente hacer amigos. Eso cambia cuando su tío Jake (Pratt), un SEAL de la Marina condecorado, viene a pasar el verano y recuperarse con Marc y su madre, Sarah (Cardellini). Para ayudar a Marc a defenderse, Jake idea un ambicioso programa que llama «Operation Warrior Kid» basado en su entrenamiento SEAL. En lugar de enseñarle a su sobrino a luchar, Jake le muestra a Marc lo que es el verdadero coraje, enfrentando a sus propios demonios en el camino. Basada en la novela más vendida del ex Navy SEAL Willink, «Way of the Warrior Kid» está dirigida por McG («Charlie’s Angels», «Terminator Salvation») a partir de un guión de Will Staples («Without Remorse», «The Right Stuff»).