Qué es Global Privacy Control

Hoy, cada web te pregunta por las cookies a su manera: banners, botones de «Aceptar todo» bien visibles y opciones de rechazo escondidas en varios clics. GPC propone lo contrario: que el usuario exprese su preferencia una sola vez y que las webs la respeten sin hacerle repetir la elección en cada visita.

Qué es y cómo funciona

GPC es un estándar técnico abierto que se está desarrollando en el Grupo de Trabajo de Privacidad del W3C, el organismo que define los estándares de la web. Hoy está publicado como borrador de trabajo (W3C).

Cuando el usuario lo activa, el navegador comunica su preferencia de tres formas (MDN):

Una cabecera HTTP , Sec-GPC: 1 , que acompaña a cada petición que hace el navegador. El servidor de la web la recibe antes incluso de cargar la página.

, , que acompaña a cada petición que hace el navegador. El servidor de la web la recibe antes incluso de cargar la página. Una propiedad de JavaScript , navigator.globalPrivacyControl , que devuelve verdadero o falso para que los scripts de la página puedan comprobarla.

, , que devuelve verdadero o falso para que los scripts de la página puedan comprobarla. Un archivo en la web, /.well-known/gpc.json , donde cada sitio puede declarar públicamente si respeta la señal.

La señal no bloquea nada por sí misma. Es un aviso: la web tiene que leerlo y actuar en consecuencia, por ejemplo, no cargando píxeles publicitarios de terceros para ese visitante.

En qué se diferencia de Do Not Track

La idea no es nueva. En 2009 apareció Do Not Track (DNT), una señal parecida que casi todos los navegadores incorporaron. Fracasó porque ninguna ley obligaba a respetarla y la mayoría de las webs la ignoraron (MDN).

GPC nació para no repetir ese error: está diseñado para encajar en leyes concretas de privacidad. En varios estados de EE. UU. ya no es una cortesía, sino una obligación legal con multas reales.

Qué dice la ley

Estados Unidos: obligatorio en una docena de estados

California fue la primera en exigir que las empresas respeten la señal. Hoy son 12 estados, entre ellos California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Oregon y Texas (Clym).

Las sanciones ya han llegado. Sephora pagó 1,2 millones de dólares en 2022, en parte por ignorar señales GPC; Tractor Supply, 1,35 millones en 2025.

Además, la ley californiana Opt Me Out Act (AB 566), firmada el 8 de octubre de 2025, obliga a los propios navegadores a ofrecer esta señal a partir del 1 de enero de 2027.

Europa: todavía en el aire

En la UE, GPC no tiene hoy un efecto legal específico. Según un estudio de 2026, la señal puede interpretarse como un rechazo o una retirada del consentimiento bajo el RGPD, pero no sustituye al banner de cookies (PPC Land).

La Comisión Europea propuso en noviembre de 2025, dentro del paquete Ómnibus Digital, que los navegadores enviaran señales automáticas de este tipo y que las webs tuvieran que respetarlas. El Consejo de la UE eliminó esa parte en su posición del 21 de octubre de 2026 y, a cambio, propone que rechazar las cookies se pueda hacer con un solo clic. Las negociaciones con el Parlamento Europeo no han empezado, así que el resultado final está abierto (EU Internet Policy).

Cómo activarlo

Navegador Soporte de GPC Brave Integrado y activado por defecto DuckDuckGo Integrado y activado por defecto Firefox Integrado; se activa en los ajustes de privacidad Chrome y Edge Mediante extensiones, como Privacy Badger. Google prepara el soporte nativo desde enero de 2026

Información recopilada con Claude